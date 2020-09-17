Белорусский программист рассказал, что сотрудник ОМОНа изнасиловал его дубинкой из-за отказа разблокировать телефон Это произошло на третий день протестов. В больницу пострадавший попал только через 30 часов

Сергей Гапон / AFP / Scanpix / LETA

Внимание. В тексте содержится описание сцен насилия.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch 14 сентября опубликовала доклад об задержанных во время протестов в Беларуси. В нем были собраны рассказы пострадавших. Среди них — рассказ 30-летнего программиста Алеся о том, как сотрудник ОМОНа изнасиловал его дубинкой в милицейской машине после задержания в Минске 11 августа.

[Омоновцы] требовали разблокировать телефон. Я отказался. Позвали старшего. Он стал угрожать — дубинку в задницу засуну. Потом разрезал мне шорты и трусы сзади, крест-накрест, крикнул своим, есть ли у кого презерватив… Я лежал на полу лицом вниз, но видел, как он презерватив натягивает на дубинку… И он засунул мне дубинку в задний проход… Вытащил, опять потребовал пароль. Кулаками и ногами бил: по ребрам, по лицу, в зубы — два передних зуба покрошились.

Алеся привезли в РУВД Заводского района Минска. Там игнорировали его просьбы вызвать врача и не разрешили сесть в машину скорой помощи, которая приехала к другому задержанному, больному сахарным диабетом. «Когда меня выпустили в туалет [спустя несколько часов], смотрю — там [в промежности] все, распухло, опять доктора попросил. Снова отказали», — рассказал Алесь.

Только после перевода в изолятор на улице Окрестина ему вызвали скорую. Пострадавшего доставили в минскую больницу скорой медицинской помощи. Это произошло более чем через 30 часов после причинения телесных повреждений при задержании.

Алесь показал Human Rights Watch медицинские документы и фотографии, которые подтверждают гематомы мягких тканей в области мошонки, заднего прохода и левого глаза, а также черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Как отмечает Human Rights Watch, на момент интервью, спустя 17 дней после освобождения, у Алеся все еще оставалась обширная гематома вокруг глаза и были видны сколы на зубах.

После выхода доклада Human Rights Watch один из организаторов сбора средств для пострадавших от политических репрессий в Беларуси Андрей Стрижак написал в фейсбуке, что история Алеся не выдумана.

Это кейс реальный. Я наконец-то могу сказать об этом уже после того, как человек получил помощь от [инициативы по сбору денег для задержанных и пострадавших во время протестов] #BY_help и находится в безопасности. Его медицинские документы и свидетельские показания верифицированы и сомнений в их подлинности нет.

Свидетельства того, что задержанных во время протестов в Беларуси подвергали надругательствам, уже появлялись в СМИ. О случаях изнасилования предметами, в частности, резиновыми дубинками, говорили представитель белорусского правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович, а также врачи разных специальностей из Минска и Гродно (статья про рассказы гродненских врачей сейчас недоступна, сохранилась ее копия). Некоторые задержанные рассказывали об угрозах изнасилования, а молодой человек по имени Денис, попавший в больницу после задержания, заявил, что ему пытались засунуть дубинку в задний проход.

При этом, по всей видимости, никто из пострадавших от изнасилований раньше не заявлял об этом публично — даже анонимно. А правоохранительные органы Беларуси утверждали, что случаев сексуального насилия со стороны силовиков не было. Следственный комитет 20 августа сообщил, что не получал заявлений о таких фактах, а 24 августа выложил видео с 17-летним подростком, который был госпитализирован после задержания и которому журналисты якобы предложили записать интервью о том, что его изнасиловал ОМОН. «Я отказался. Это провокация, неправда, ложь. То есть, зачем это распространять?» — сказал подросток на записи, в которой «Медиазона» насчитала пять монтажных склеек.

МВД Беларуси также утверждает, что обращений по поводу изнасилований нет. «Я могу со всей ответственностью заявить, что нет ни одного установленного факта изнасилований со стороны сотрудников милиции», — сказал 16 сентября первый замглавы МВД начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич. По его словам, в СК было подано более двух тысяч заявлений о применении насилия со стороны милиции во время протестов, но нет ни одного про изнасилования. Казакевич добавил, что «изнасиловать в автозаке нельзя».

Ольга Корелина