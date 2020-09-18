Еще в начале года сложно было представить, что в Беларуси возможны такие протесты. Когда в маленьких городах, где живут 12 тысяч человек, стали выходить по 2 тысячи, некоторые плакали. Люди массово вышли не столько после выборов, сколько после . На пике протестов у нас было по 200 сообщений в минуту. Мы получаем деньги от пожертвований и рекламы. В августе наш единственный пост о донатах собрал 47 тысяч долларов. Рекламный пост у нас стоит 6 тысяч долларов. Наши сотрудники получают около 1500 евро. Александр Лукашенко — враг белорусского народа № 1. Если победит протест, ему стоит бежать. Мы занимаемся пропагандой в хорошем смысле. Это информационная война, бей врага его же оружием, мы вынуждены отвечать так же. В наших постах появляются слова «каратели» и «фашисты», намеки на сжигание силовиков, потому что эмоции захлестывают. Я думаю, Владимир Путин засиделся. Лукашенко удалось убедить его, что происходящее в Беларуси — обкатка событий, которые скоро произойдут в России. Нет никаких фактов, что Светлана Тихановская продвигает польскую или литовскую повестку. К Марии Колесниковой есть вопросы. Она начала создавать партию, что было немного не в тему. Я не до конца верю, что она порвала паспорт, чтобы остаться в Беларуси. Возможно, это была инсценировка белорусских властей, чтобы сделать ее новым лидером протеста. Если Колесникову в течение месяца — у меня останутся подозрения, если нет — я извинюсь. После выборов в Беларуси вся моя семья переехала в Польшу. Я знаю, что меня охраняют польские власти: надежные источники, в том числе из КГБ, говорили об указании нас или убить, или вывезти в Беларусь. Через 10 лет я хочу жить в Беларуси и создавать медиаимперию.

Полностью интервью Степана Путило можно посмотреть здесь.

Пересказала Ольга Корелина Фото в анонсе: вДудь / YouTube