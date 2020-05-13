Чиновницу из Саратовской области уволили за комментарии в ВК. Она выступала против обещанных Путиным выплат семьям с детьми

В Саратовской области уволили исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Лидию Бузовчук, которая раскритиковала во «ВКонтакте» дополнительную господдержку семей с детьми в период коронавируса.

11 мая Бузовчук прокомментировала запись в группе «Подслушано Энгельс» о том, что семьи, где есть дети от трех до 15 лет, смогут получить единоразовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Такую выплату анонсировал Владимир Путин во время обращения к россиянам.

«Раньше никогда денег за рождение детей не давали, никаких материнских капиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны 🤦‍♂️ И чем больше дают, тем больше хочется! Лучше бы пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали!» — написала Бузовчук в комментариях. Она вступила в дискуссию с несколькими пользователями, не согласными с ее точкой зрения. Одной из оппоненток она написала, что та «несет бред» и назвала ее ответы «писаниной безграмотной».

Комментарий был написан от имени Лидии Прозоровой, а не Лидии Бузовчук, но в профиле женщины было указано, что она работает в Центре молодежных инициатив администрации Энгельсского района, а на странице самого центра говорилось, что Прозорова исполняет обязанности директора. На это обратил внимание читатель саратовского издания «Свободные новости», который утром 12 мая пожаловался на комментарий Бузовчук. Его возмутило, что против выплат на детей выступает должностное лицо, работающее с детьми.

Депутат Госдумы, секретарь саратовского регионального отделения «Единой России» Николай Панков тоже негативно отреагировал на позицию Бузовчук. «Что это за центр молодежных инициатив, который пытается дискредитировать и важные для молодых семей инициативы, и самих жителей?» — написал Панков в телеграме. Он добавил, что поведение Бузовчук еще раз подтверждает актуальность предложения «Единой России» установить повышенные штрафы для чиновников за оскорбление граждан.

На фоне такого резонанса Бузовчук ограничила доступ к своей странице (сейчас она удалена) и стала удалять другие комментарии. Исполняющий обязанности главы Энгельсского района Алексей Стрельников сообщил, что в отношении чиновницы назначена служебная проверка. «Решения будут приняты довольно жесткие, но мы должны разобраться в ситуации и все точно проверить», — сказал Стрельников «Свободным новостям». Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров высказал мнение, что таким людям, как Бузовчук, не место в органах местного самоуправления.

Служебная проверка завершилась уже к вечеру 12 мая. Бузовчук отстранили от должности. Ее высказывания во «ВКонтакте» признали нарушающими «общепринятые нормы этики и морали». Алексей Стрельников заявил, что в ближайшее время чиновнице оформят увольнение по инициативе работодателя.

В январе 2020 года Владимир Путин назвал «моральными уродами» людей, которые считают излишним объем государственной поддержки семей с детьми.

В России уже увольняли чиновников разного уровня, поведение которых было сочтено неподобающим. В апреле лишился должности замглавы Минпромторга Дмитрий Овсянников, который устроил перепалку в аэропорту Ижевска и нецензурно выражался в адрес полицейских. В январе был уволен глава Чувашии Михаил Игнатьев, на протокольном мероприятии заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной машины. В 2019 года уволилась руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которая назвала жителей пострадавшего от наводнения города Тулун «быдлом» и «бичевней». В 2018 году работу потеряла директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, сказавшая на встрече с молодыми волонтерами: «Государство не просило вас рожать».

Новые меры поддержки семей с детьми — и не только Владимир Путин объявил об очередных мерах по поддержке граждан и бизнеса. Вот на что сможете претендовать лично вы

Ольга Корелина