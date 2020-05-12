«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и член «Единой России», глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн внесли в нижнюю палату парламента законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Документ опубликован в базе Госдумы.

В статье 5.61 КоАП предлагается прописать ответственность за оскорбление от лица, замещающего государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением его полномочий. За это предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до года. Если нарушение совершено повторно — штраф от 100 до 150 тысяч рублей и дисквалификация на срок до двух лет.

Также законопроект дополняет само понятие «оскорбление». По статье 5.61 КоАП, это унижение чести и достоинства другого лица в неприличной форме. Авторы законопроекта предлагают добавить, что оскорбление может быть выражено и в иной «унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме», а также касаться не только одного лица, но и группы лиц.

Документ предлагает также повысить штрафы за оскорбление. Максимальный штраф для граждан вырастет с 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — с 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — с 500 до 700 тысяч рублей. Также статья дополнена нормой об оскорблении в интернете; оно приравнивается к публичному оскорблению и грозит гражданам штрафом от 5 до 10 тысяч рублей.

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан по поручению Владимира Путина. В отзыве правительства, который приложен к законопроекту, говорится, что кабмин в целом поддерживает документ, но считает расширение понятия «оскорбление» избыточным, а повышенные меры ответственности для чиновников — антиконституционными.

В январе Владимир Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия». Это произошло вскоре после того, как на церемонии вручения ключей от новых пожарных машин Игнатьев заставил сотрудника МЧС несколько раз подпрыгнуть за ними.

В апреле был уволен замглавы Минпромторга Дмитрий Овсянников, которого задержали в аэропорту Ижевска: проходя контроль, чиновник отказался показать документы и посадочный талон, а также нецензурно выражался в адрес полицейских. На него был составлен протокол о хулиганстве.