Правительство не поддержало законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала внесенный депутатами от КПРФ законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление избирателей.

В проекте отзыва комиссии говорится, что в Кодексе об административных правонарушениях уже есть статья «Оскорбление». В связи с этим, считает комиссия, введение специального состава административного правонарушения за оскорбление граждан, обладающих активным избирательным правом, «представляется излишним».

Законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление избирателей был внесен депутатами от КПРФ в апреле. Авторы документа предлагали штрафовать чиновников за оскорбления в адрес отдельных граждан, а также социальных и профессиональных групп, на 50-100 тысяч рублей. Законопроект включен в примерную программу Госдумы на июль.

С конца марта в России действует закон о штрафах за неуважение к власти. При прохождении документа через Госдуму КПРФ голосовала против него.