Замминистра промышленности обвинили в мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска

На заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова составили административный протокол за неадекватное поведение в аэропорту Ижевска, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 5 апреля, запись с камер наблюдения попала в СМИ. По словам собеседника агентства, чиновник прошел мимо контроля в аэропорту, отказался показывать документы и посадочный билет, а также нецензурно выражался в адрес полицейских.

Овсянников обвиняется в мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ предусматривает от одной тысячи рублей штрафа до 15 суток ареста).

Министерство намерено провести внутреннее расследование в связи с инцидентом.

«Разумеется, служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы оправдывать его наличием нарушение закона, — говорится в комментарии пресс-службы ведомства, поступившем в „Медузу“. — Тем более такое поведение выглядит недопустимым в текущей ситуации, когда страна переживает эпидемию новой коронавирусной инфекции. Сейчас как никогда важно, независимо от занимаемого положения, с пониманием относиться ко всем дополнительным ограничениям и предписаниям, которые могут помочь в борьбе с распространением пандемии».