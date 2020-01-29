Михаил Игнатьев уволен с поста главы Чувашии «в связи с утратой доверия»

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».

Временно исполняющим обязанности главы Чувашии назначен Олег Николаев — депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия», председатель комитета Госдумы по делам национальностей.

Михаил Игнатьев руководил Чувашией с июля 2010 года.

В середине января, говоря о заказных материалах в прессе, Игнатьев заявил, что журналистов и блогеров надо «мочить». 23 января на церемонии вручения ключей от новых пожарных машин он заставил сотрудника МЧС несколько раз подпрыгнуть за ними. 28 января Игнатьев был исключен из «Единой России». Секретарь генсовета этой партии Андрей Турчак заявил, что в «Единой России» считают, что Игнатьев не должен возглавлять Чувашию.

Предыдущий раз с формулировкой «в связи с утратой доверия» глава российского региона был отправлен в отставку в апреле 2017 года. Тогда поста лишился глава Удмуртии Александр Соловьев, обвинявшийся в получении взятки в 140 миллионов рублей.

Олег Николаев — уроженец Чувашии. В 2015 году Николаев баллотировался на пост главы Чувашии, но набрал 14,7% голосов, заняв второе место. Выборы выиграл Михаил Игнатьев, набравший 65,5% голосов.

Читайте также Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой служебной машины. Это может стоить ему должности губернатора