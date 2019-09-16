Глава пресс-службы иркутского губернатора уволилась из-за обвинений в оскорблении жителей Тулуна

Руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении жителей Тулуна, написала заявление об увольнении. Об этом она сама сообщила ТАСС.

«Да, я написала заявление по собственному желанию», — сказала чиновница.

В фейсбуке Алашкевич написала, что ее начали оскорблять в интернете, а журналисты РЕН ТВ обманом проникли в ее квартиру. По словам чиновницы, она решила уволиться, потому что поняла, что от нее и ее семьи «не отстанут».

Алашкевич попросила прощения у жителей Тулуна и заявила, что ее слова были вырваны из контекста. Также она заявила, что намерена подать в суд на СМИ, «которые бессовестно лгали».

В августе издание Irk.ru выложило аудиозапись, на которой жителей пострадавшего от наводнения города Тулун назвали «быдлом» и «бичевней». Irk.ru утверждало, что женский голос на записи принадлежал Ирине Алашкевич. Сама чиновница это отрицала.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко временно отстранил Алашкевич от работы и инициировал служебное расследование аудиозаписи. Позднее он заявил, что на ней были обнаружены признаки монтажа.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с аудиозаписью, осудил Алашкевич. «Если она так сказала, то она непорядочный человек», — сказал Путин.