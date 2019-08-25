Иркутский губернатор заявил о признаках монтажа в аудиозаписи, на которой чиновница оскорбляет жителей затопленного Тулуна

Эксперты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой, как утверждалось, глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич оскорбляет жителей пострадавшего от паводка города Тулун. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко.

«Экспертиза нашла, что имеются признаки монтажа записи. Я заказал еще несколько экспертиз, чтобы получить более точный и развернутый результат. На эту работу потребуется еще не меньше недели», — сказал глава Иркутской области.

15 августа издание Irk.ru опубликовало аудиозапись, на которой женский голос называл жителей Тулуна «быдлом» и «бичевней». Irk.ru утверждало, что голос на ней принадлежит Ирине Алашкевич. Сама чиновница это отрицала.

Сергей Левченко инициировал служебное расследование по поводу аудиозаписи. На время его проведения Алашкевич отстранили от работы.