Власти Иркутской области проверят запись, на которой жителей затопленного Тулуна называют быдлом. В оскорблении подозревают главу пресс-службы губернатора

Ирина Алашкевич Страница Ирины Алашкевич во «ВКонтакте»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил провести служебную проверку в отношении главы своей пресс-службы Ирины Алашкевич. Поводом стала аудиозапись, на которой Алашкевич якобы оскорбляет жителей пострадавшего от паводка города Тулун.

«Подлинность записи, а также возможный ее монтаж проверит специализированная организация. На время проверки Ирина Алашкевич c 20 августа находится в отпуске», — заявило правительство Иркутской области.

Аудиозапись, о которой идет речь, была опубликована изданием Irk.ru 15 августа. На ней, как утверждало издание, Алашкевич рассказывает про визит президента России Владимира Путина в Тулун в июле 2019 года. «Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! <…> Он пошел, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья. <…> Губернатор сказал, что я должна находиться тоже в Тулуне. Ну, может, раз съезжу, посмотрю. Я не вижу туда смысла таскаться», — звучит на записи женский голос. Путина на записи называют царем.

Внимание. Запись содержит ненормативную лексику.

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Алашкевич заявила РИА Новости, что запись сфальсифицирована. В фейсбуке чиновница назвала ее «провокацией со стороны тех сил, которые на протяжении последнего года раскачивают социально-политическую ситуацию в области» (сейчас этот пост недоступен). При этом экспертиза, которую по заказу канала РЕН ТВ провел Национальный комитет противодействия коррупции в РФ, подтвердила, что голос на аудио принадлежит главе пресс-службы губернатора Иркутской области.

«Московский комсомолец» сообщил, что в распространении аудиозаписи Алашкевич обвинила своего подчиненного, фотографа и видеооператора пресс-службы губернатора Александра Шудыкина. Он это отрицает. По его словам, у него давно был конфликт с начальницей, она 18 раз предлагала ему уволиться. После появления аудио Шудыкина уволили из пресс-службы и из газеты «Областная», где он подрабатывал. Фотограф заявил «Московскому комсомольцу», что Алашкевич также намерена привлечь его к уголовной ответственности (он не уточнил, по какой статье).

Ольга Корелина