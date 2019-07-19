Перейти к материалам
новости

Ребенок из затопленного Тулуна рассказал Путину, где его детский сад

Источник: Meduza
Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Тулун в Иркутской области <a href="https://tass.ru/obschestvo/6681001" target="_blank">посетил</a> временный пункт, где разместили людей, пострадавших от <a href="https://meduza.io/feature/2019/07/03/my-ne-panikovali-nas-prosto-obmanuli" target="_blank">наводнения</a>. Там он <a href="https://t.me/RIAKremlinpool/1100" target="_blank">поговорил</a> с шестилетним Матвеем Сафроновым, чей дом был разрушен во время потопа. Мальчик рассказал президенту, что в сентябре собирается вернуться в детский сад, также пострадавший от стихийного бедствия. В результате наводнения в Иркутской области погибли 25 человек, всего <a href="https://tass.ru/obschestvo/6672089" target="_blank">пострадали</a> более 38 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Тулун в Иркутской области посетил временный пункт, где разместили людей, пострадавших от наводнения. Там он поговорил с шестилетним Матвеем Сафроновым, чей дом был разрушен во время потопа. Мальчик рассказал президенту, что в сентябре собирается вернуться в детский сад, также пострадавший от стихийного бедствия. В результате наводнения в Иркутской области погибли 25 человек, всего пострадали более 38 тысяч человек.

Фото в анонсе: kremlin.ru