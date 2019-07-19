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Ребенок из затопленного Тулуна рассказал Путину, где его детский сад
10:41, 19 июля 2019
Источник: Meduza
Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Тулун в Иркутской области
посетил
временный пункт, где разместили людей, пострадавших от
наводнения
. Там он
поговорил
с шестилетним Матвеем Сафроновым, чей дом был разрушен во время потопа. Мальчик рассказал президенту, что в сентябре собирается вернуться в детский сад, также пострадавший от стихийного бедствия. В результате наводнения в Иркутской области погибли 25 человек, всего
пострадали
более 38 тысяч человек.
Фото в анонсе: kremlin.ru
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