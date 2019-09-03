Президент России Владимир Путин осудил чиновницу, которая, как утверждалось, оскорбила людей, пострадавших от паводка в Иркутской области. Об этом он сказал на встрече с жителями Тулуна, пострадавшими от наводнения. Видео со встречи опубликовал блогер Артем Павлечко.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает», — сказал Путин. Он отметил, что ранее не слышал об этом случае.

Путин попросил губернатора Иркутской области Сергея Левченко разобраться в этом.

15 августа издание Irk.ru опубликовало аудиозапись, где некая женщина назвала жителей Тулуна «быдлом» и «бичевней». Издание утверждало, что голос на записи принадлежит главе пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич. Сама чиновница это отрицала.

Эксперты обнаружили в аудиозаписи признаки монтажа, сообщил ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он отметил, что назначено еще несколько экспертиз. На время проверки Алашкевич отстранили от работы.