«Не средний, а посредственный класс» Владимир Путин причислил к среднему классу всех, у кого зарплата выше 17 тысяч рублей

Владимир Путин полагает, что к среднему классу в России можно причислить более 70% жителей страны. Об этом он заявил в очередной серии проекта ТАСС «20 вопросов президенту».

Свои подсчеты он объяснил методикой Всемирного банка. Вот что сказал глава государства:

Послушайте, вы знаете, что такое средний класс? Если вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких… МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%.

Таким образом, средним классом по методике Путина может считаться любой россиянин с зарплатой выше 17 тысяч рублей .

Журналист Андрей Ванденко, беседовавший с Путиным, заявил президенту в ответ: «Ну тогда не средний, а посредственный класс» .

ТАСС / YouTube