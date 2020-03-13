Песков отказался вносить поправки в детский сайт Кремля. Там написано, что президенту нельзя жульничать и избираться три раза подряд

Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

«Медуза»: В связи с поправкой Терешковой в соцсетях стали активно цитировать фрагмент с сайта Кремля для детей, в котором говорится, что «президенту запрещено жульничать и нарушать Конституцию. Даже если все граждане в полном восторге от своего президента, выбирать его три раза подряд нельзя». Планируют ли администраторы сайта скорректировать эти утверждения, чтобы не вводить в заблуждение детей?

Дмитрий Песков: Нет, это не повод для этого. В данном случае речь идет об абсолютно иной ситуации, и, собственно, инициатива Терешковой была детально объяснена ей самой. Еще раз повторяю, максимальное количество сроков зафиксировано в Конституции. Оно не исчезает оттуда. И как раз исходя из нынешней ситуации было предложено разовое изъятие в отношении действующего президента. Поэтому это никоим образом не может являться поводом для того, чтобы исправлять такие важные посылы, которые содержатся на детском сайте.