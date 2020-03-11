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Почему Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина. Цитата

Источник: Meduza
10 марта первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова неожиданно <a href="https://meduza.io/news/2020/03/10/deputat-valentina-tereshkova-predlozhila-vnesti-popravku-ob-obnulenii-prezidentskih-srokov" target="_blank">предложила</a> обнулить президентские сроки Владимира Путина и таким образом позволить ему избираться вновь (<a href="https://meduza.io/news/2020/03/11/gosduma-prinyala-popravki-v-konstitutsiyu" target="_blank">Госдума</a> и <a href="https://meduza.io/news/2020/03/11/sovet-federatsii-odobril-popravki-v-konstitutsiyu" target="_blank">Совет Федерации</a> уже одобрили поправку Терешковой). <a href="https://meduza.io/feature/2020/03/10/gosduma-neozhidanno-dlya-sebya-obespechila-putina-novymi-prezidentskimi-srokami" target="_blank">Звучали</a> <a href="https://meduza.io/feature/2020/03/10/neuzheli-konstitutsionnaya-reforma-byla-nuzhna-tolko-dlya-togo-chtoby-putin-mog-ostatsya-u-vlasti-do-2036-goda-meduza-sprosila-politologov" target="_blank">предположения</a>, что депутат, которая <a href="http://cir.duma.gov.ru/duma/?QueryString=%2FGD_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%3D%22%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90+%D0%92.%D0%92.%22" target="_blank">редко</a> выступает в Госдуме, внесла свое предложение, выполняя просьбу Кремля. Терешкова же во время выступления в Госдуме <a href="https://meduza.io/video/2020/03/10/valentina-tereshkova-predlozhila-ne-ogranichivat-prezidentskie-sroki-putina-vot-ee-vystuplenie-v-gosdume" target="_blank">утверждала</a>, что сделала это по просьбе избирателей. 11 марта она <a href="https://www.kp.ru/daily/27103.4/4176371/" target="_blank">повторила</a> эту версию в интервью «Комсомольской правде». По словам Терешковой, она предложила дать Путину возможность снова избираться президентом, потому что ее просили об этом простые люди, а не политические круги.
10 марта первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова неожиданно предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина и таким образом позволить ему избираться вновь (Госдума и Совет Федерации уже одобрили поправку Терешковой). Звучали предположения, что депутат, которая редко выступает в Госдуме, внесла свое предложение, выполняя просьбу Кремля. Терешкова же во время выступления в Госдуме утверждала, что сделала это по просьбе избирателей. 11 марта она повторила эту версию в интервью «Комсомольской правде». По словам Терешковой, она предложила дать Путину возможность снова избираться президентом, потому что ее просили об этом простые люди, а не политические круги.

Фото в анонсе: Вячеслав Прокофьев / ТАСС / Sipa / Vida Press