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Почему Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина. Цитата
14:00, 11 марта 2020
Источник: Meduza
10 марта первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова неожиданно
предложила
обнулить президентские сроки Владимира Путина и таким образом позволить ему избираться вновь (
Госдума
и
Совет Федерации
уже одобрили поправку Терешковой).
Звучали
предположения
, что депутат, которая
редко
выступает в Госдуме, внесла свое предложение, выполняя просьбу Кремля. Терешкова же во время выступления в Госдуме
утверждала
, что сделала это по просьбе избирателей. 11 марта она
повторила
эту версию в интервью «Комсомольской правде». По словам Терешковой, она предложила дать Путину возможность снова избираться президентом, потому что ее просили об этом простые люди, а не политические круги.
Фото в анонсе: Вячеслав Прокофьев / ТАСС / Sipa / Vida Press
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