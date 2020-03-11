Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию

Верхняя палата российского парламента одобрила поправки в Конституцию. Голосование в Совете Федерации прошло через несколько часов после того, как поправки в третьем, окончательном чтении приняла Госдума.

Внести поправки в Конституцию в середине января предложил Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Речь, в числе прочего, шла о том, чтобы перераспределить часть полномочий президента в пользу парламента, в частности, при формировании правительства. В первом чтении законопроект был принят 23 января.

Второе чтение прошло 10 марта. Ко второму чтению депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила, чтобы для действующего президента после вступления в силу новой редакции основного закона обнулились президентские сроки. Путин согласился при условии, что такую поправку одобрит Конституционный суд.

После того, как поправки одобрят региональные парламенты, изменения в Конституцию будут вынесены на общероссийское голосование. Оно намечено на 22 апреля.