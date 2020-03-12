Люди, которые критикуют , не любят Россию. Атаки, которые сегодня идут на Терешкову — это атаки на нашу страну, потому что она внесла предложение, которое делает Россию сильнее. Владимир Владимирович — это стержень Российской Федерации. Путин внутренне не может позволить себе умыть руки и сказать: «Я пошел». Он подхватил Россию у точки невозврата и взял на себя ответственность, которая останется с ним пожизненно. Соцопросы показывают, что граждане его поддерживают, и их мнением нельзя пренебрегать, поэтому Путин должен иметь право на новые выборы. Для президента всегда было важно мнение людей, именно поэтому он не согласился продлить свои полномочия автоматически. Мнение Конституционного суда должно быть положительным, ибо выбор народа следует уважать. Запрет на участие в выборах действующего президента является дестабилизирующим фактором. Нефть и газ могут падать в цене, но наше преимущество — Путин, мы его должны защитить.

Вячеслав Володин, Валентина Терешкова, Сергей Аксенов, Рамзан Кадыров, Сергей Собянин, Дмитрий Киселев

Цитаты собрал Григорий Левченко Фото в анонсе: Михаил Клименьтев / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA