Упоминания президента в Конституции заменили на имя Путина. Это шутка, но смеяться не хочется

Владимир Путин еще долго сможет оставаться президентом России — и все благодаря поправкам в Конституцию, предложенным депутатом «Единой России» Валентиной Терешковой. А раз так, то и Конституцию нужно переписать как-то поосновательнее. Например, заменив упоминания президента Российской Федерации на имя Владимира Владимировича Путина. Этим и занялись авторы сайта «Путин навсегда», на который обратил внимание пользователь TJournal.

Первый раз Путин упоминается в 11 статье. Она начинается словами «Государственную власть в Российской Федерации осуществляет Владимир Владимирович Путин».

Всего на текст приходится 92 Владимира Владимировича Путина. Ему посвящена вся четвертая глава.

Скриншот с сайта putinisforever.one

Информация о владельце домена putinisforever.one на whois.com скрыта, зарегистрировали домен 10 марта. В этот день Госдума в решающем, втором чтении приняла внесенные Путиным поправки в Конституцию.

При обсуждении законопроекта депутаты внесли поправку, обнуляющую сроки действующего президента. Поправка, запрещающая одному и тому же человеку быть президентом больше двух сроков, начинает действовать со следующих выборов в 2024 году.

Путин сам приехал в Госдуму на второе чтение и согласился с обнулением, но только если Конституционный суд подтвердит, что эта поправка соответствует основному закону.