Наталия Гордеева и Андрей Костин, 2011 год Александр Миридонов / Коммерсантъ

Жена главы ВТБ Андрея Костина Наталия Гордеева владеет квартирой стоимостью более миллиарда рублей в элитном московском жилом комплексе «Гранатный палас». Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

ЖК «Гранатный палас» — это построенный в 2010 году девятиэтажный клубный дом рядом с Патриаршими прудами, в 20 минутах ходьбы от Кремля. В доме всего 17 квартир. В нем также есть фитнес-центр, бассейн, хранилище для шуб и сигарная комната, сообщается на официальном сайте ЖК.

Полная тезка жены Костина владеет 500-метровой квартирой на седьмом этаже дома. Кадастровая стоимость помещения составляет 209 миллионов рублей, но рыночная в разы выше. На сайте ЖК цена квадратного метра варьируется от 2,26 до 2,83 миллиона рублей. Значит, апартаменты Гордеевой стоят от 1,13 до 1,42 миллиарда рублей.

Гордеева стала владелицей квартиры в 2013 году. В 2016 году, по данным ЕГРН, она переоформила помещение в собственность по «соглашению о разделе части общего имущества». «Открытые медиа» отмечают, что такой раздел чаще всего проводится при расторжении брака, но официальной информации о разводе Костина и Гордеевой не появлялось. На сайте ВТБ указано, что Костин женат.

Как пояснила адвокат Светлана Земскова, соглашение о разделе общего имущества не обязательно свидетельствует о разводе: по Семейному кодексу, разделить общее имущество супруги могут как в браке, так и при разводе или через какое-то время после него. «Такое соглашение может быть заключено, например, если брак фактически распался, а юридически нет. Тогда в случае юридического расторжения брака бывшим супругам не придется делить имущество в суде», — добавила Земскова.

Квартира в «Гранатном паласе» — не единственная недвижимость Гордеевой. Также ей принадлежат 230-метровые апартаменты в «доме друзей Путина» в Шведском тупике. Источники Bloomberg в 2013 году говорили, что там живут Андрей Костин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, миллиардер Геннадий Тимченко, глава МИД Сергей Лавров; стоимость пентхаусов в ЖК тогда оценивалась в 40-50 миллионов долларов (1,32-1,65 миллиарда рублей по курсу 2013 года). Гордеева стала владелицей квартиры в «доме друзей Путина» в 2009 году — тоже в результате раздела общего имущества.

Летом 2019 года издание ПАСМИ со ссылкой на данные ЕГРН сообщало, что Гордеевой также принадлежит не менее 13 земельных участков общей площадью более четырех гектаров в Одинцовском районе Подмосковья. Частью этих участков сначала владел Костин, но они были переоформлены на Гордееву — снова в результате раздела общего имущества. Журналисты по спутниковым снимкам нашли на одном из участков особняк, но он не был поставлен на кадастровый учет. Рыночная стоимость объектов недвижимости вокруг земель Гордеевой варьируется от 140 до 900 миллионов рублей, писало ПАСМИ.

Как сообщают «Открытые медиа», Наталья Гордеева занимается бизнесом, но его нельзя назвать крупным. С начала 2000-х ей принадлежит доля в издательстве «Искусство ХХI век». Оно выпускает книги и альбомы по искусству и владеет «книжным бутиком» на улице Сивцев Вражек в центре Москвы. В 2018 году выручка издательства составила 20,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 6,7 миллиона, следует из данных базы «Контур.Фокус».

В декабре 2019 года ФБК Алексея Навального выпустил расследование о том, что ведущая канала «Россия 1» Наиля Аскер-заде (ее называют возлюбленной Андрея Костина) летает на бизнес-джете за 3,9 миллиарда рублей, который контролирует компания, связанная с руководством ВТБ, и пользуется яхтой за почти четыре миллиарда рублей, официальный владелец которой неизвестен.

Также ФБК рассказал о недвижимости Аскер-Заде: 900-метровом особняке в коттеджном поселке «Жуковка-3» в Подмосковье и двух квартирах в жилом комплексе «Новая Остоженка» в Москве. Аскер-Заде не прокомментировала расследование по существу, Костин высказался о нем так: «Это его [Навального] работа — бросать грязь и на этом наживать свой капитал».

Пересказала Ольга Корелина