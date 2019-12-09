Художник Артем Лоскутов выставил на аукцион табличку из расследования ФБК об Аскер-заде. В комплекте идут шурупы

Художник Артем Лоскутов выставил на аукцион табличку, очень похожую на ту, что появлялась в расследовании ФБК о телеведущей Наиле Аскер-заде, которое вышло в начале декабря.

На табличке, размещенной на скамейке в Центральном парке Нью-Йорка, было признание в любви: «Андрей Костин. Помни, что мы с тобой одной крови. Я люблю тебя. Наиля. 2015 год». Предполагается, что речь идет о президенте государственного банка ВТБ Андрее Костине.

Восьмого декабря блогер Александр Торн сообщил, что признание куда-то пропало. А на следующий день Лоскутов объявил старт аукциона.

Сам Лоскутов утверждает, что выставленная на продажу табличка — та самая. В комплекте с ней идут четыре шурупа. Как он ее заполучил, художник не уточняет.

«МБХ медиа» уже сравнило фотографию таблички из расследования ФБК со снимком, который опубликовал художник. Нажмите на твит, чтобы увидеть полную версию изображения.

«Я его [произведение искусства] отделяю от лавочки и перемещаю в другой контекст, — заявил Лоскутов в разговоре с „МБХ медиа“. — Это важное произведение о современности, о России, о любви».

Деньги, вырученные от продажи таблички, Лоскутов пообещал отправить в благотворительную организацию Российский фонд помощи. «Я делаю это из соображений художественного характера», — добавил художник. Стартовая цена на табличку — 1 рубль.

Поучаствовать в аукционе можно написав комментарий под постом Лоскутова в фейсбуке или обратившись к нему в личные сообщения.