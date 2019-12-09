Табличку из расследования Навального об Аскер-заде продали на аукционе за полтора миллиона рублей. Имя покупателя неизвестно

Художник Артем Лоскутов продал на аукционе, прошедшем в его фейсбуке, табличку, похожу на ту, что упоминалась в расследовании Фонда борьбы с коррупцией о телеведущей Наиле Аскер-заде.

Табличку с надписью по-английски «Андрей Костин. Помни, что мы с тобой одной крови. Я люблю тебя. Наиля. 2015 год» продали за полтора миллиона рублей. Торги начались со стартовой цены в один рубль.

Табличку приобрел покупатель, пожелавший остаться анонимным, сообщил Лоскутов.

Аукцион должен был завершиться вечером 9 декабря, в 22:30 по московскому времени. После того, как время вышло, Лоскутов объявил, что ставки продолжают поступать. В дальнейшем в торгах могли участвовать только те, кто делал ставки до этого времени.

Табличка, фигурировавшая в расследовании Навального, была размещена на скамейке в Центральном парке Нью-Йорка. 8 декабря стало известно, что табличка пропала, а уже 9 декабря Лоскутов объявил об аукционе.

Деньги, вырученные от продажи таблички, Лоскутов намерен передать благотворительной организации Российский фонд помощи.