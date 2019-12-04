ФБК рассказал о частном самолете Светланы Медведевой Он записан на тот же офшор, что и лайнер Наили Аскер-заде

Супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева пользуется самолетом Bombardier Global Express 5000 стоимостью 50 миллионов долларов. Об этом говорится в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией «Еще одна девушка. Еще один самолет».

Алексей Навальный

ФБК обнаружил, что этот лайнер с бортовым номером M-SKSM был передан в пользование жене Дмитрия Медведева по той же схеме, что и самолет телеведущей Наили Аскер-заде. Сначала он принадлежал дочерней структуре ВТБ Лизинга, а затем продан офшору из Белиза IF COMPANY LIMITED. Ему же принадлежит Bombardier Global 6000, которым пользуется Аскер-заде.

Сотрудники ФБК отследили в приложении Planefinder перемещения лайнера за последние четыре года, сравнив по новостным сводкам, кто из высокопоставленных лиц находился в местах пребывания самолета. Во всех случаях это оказалась Светлана Медведева. Это касалось как поездок по России (например, рейсы в Оренбург, Уфу, Кемерово и Санкт-Петербург), так и зарубежных визитов (например, в Израиль и на Кипр).

«Супруге премьер-министра не полагается личного самолета. Семья Медведева может путешествовать и отдыхать только за свой счет. Любые другие сценарии — это либо воровство из госбюджета, либо взятки от олигархов. Отпуск и путешествия своей жены может оплачивать только Медведев лично. Потому что ей оплачивать просто нечем — она никогда не работала и дохода не имеет», — говорится в расследовании.

По подсчетам ФБК, одна эксплуатация самолета, которым пользуется Медведева, составляет десятки миллионов рублей. Один час обслуживания полета Bombardier Global Express 5000 стоит от 10 тысяч долларов.