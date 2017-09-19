Навального вновь обязали удалить фрагменты фильма о Медведеве. Он опять отказался

Люблинский районный суд Москвы обязал политика Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон» . Такое решение приняли по иску фонда «Соцгоспроект», возглавляемого однокурсником премьер-министра Дмитрия Медведева Ильей Елисеевым.

Ранее «Соцгоспроект» во внесудебной претензии потребовал опровергнуть «недостоверные сведения» о том, что фонд участвовал в коррупционных схемах с Медведевым и миллиардером Алишером Усмановым, и удалить фрагменты фильма. ФБК утверждал, что «Соцгоспроект» владеет усадьбой на Рублевке, которую Усманов подарил Медведеву. Бизнесмен объяснял передачу «дворца» взаимовыгодным обменом участками.

Навальный отказался удалять фрагменты фильма до суда, после чего «Соцгоспроект» подал иск.

Ранее этот же суд уже обязал Навального удалить фрагменты фильма по иску Усманова. Миллиардер жаловался на детали о «взятке» в виде усадьбы, тезисе о цензуре в принадлежащем ему издательском доме «Коммерсант» и судимостях Усманова. Тогда политик также отказался выполнять решение суда.