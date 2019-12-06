The Bell нашел самолет патриарха Кирилла Его обслуживает та же компания, что и лайнеры, на которых летали Наиля Аскер-заде и Светлана Медведева

Визит патриарха Кирилла в Курган, 25 августа 2017 года. На заднем плане — джет Gulfstream G450 с бортовым номером T7-ZZZ С. Власов / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Кирилл пользовался бизнес-джетом Gulfstream G450 каталожной стоимостью 43 миллиона долларов, говорится в расследовании The Bell.

По данным издания, в 2013-2016 годах этот самолет принадлежал офшору Helter Management Ltd на острове Мэн, входившему в группу лиц российского госбанка ВТБ. Затем лайнер был перерегистрирован в Сан-Марино под номером T7-ZZZ. Его оператор — компания Skyline Aviation SRL. Она же управляет бизнес-джетами из двух расследований ФБК, на которых летали телеведущая Наиля Аскер-заде и супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева, пишет издание. Еще два самолета в управлении Skyline также принадлежали офшорам, аффилированным с ВТБ.

Из открытых источников The Bell узнал, что чаще всего на джете Gulfstream G450 летал патриарх, а также чиновники администрации президента — Сергей Иванов, Юрий Трутнев, Николай Цуканов и другие. Патриарх часто пользуется и другими дорогими самолетами. В РПЦ утверждают, что их предоставляют частные меценаты.

Услуги авиаперевозок чиновников официально проводятся через госзакупки. В базе «СПАРК-маркетинг» следов закупок услуг Skyline Aviation SRL издание не обнаружило. Кому принадлежит компания и связана ли она с ВТБ, неизвестно.