ФБК: бизнес-джеты, на которых летали Медведева и Аскер-Заде, до сих пор контролирует ВТБ. Банк утверждал, что продал их два года назад

Бизнес-джеты, на которых, по данным ФБК, летали супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева и телеведущая Наиля Аскер-Заде, до сих пор контролируются компаниями, связанными с руководством ВТБ — вопреки заявлению банка о том, что ВТБ не имеет к ним отношения с 2017 года. Об этом рассказал Алексей Навальный в новом расследовании.

Расследование, за которым пришел спецназ Алексей Навальный

Как отмечается в расследовании, как минимум три самолета, которые продал ВТБ и которые сейчас принадлежат анонимному офшору в Белизе, управляются оператором Skyline Aviation, который зарегистрирован в Сан-Марино.

Владельцем этой компании, выяснил ФБК, является россиянин Олег Гуров. Он же занимает должность гендиректора компании «Бизнес Аэро», которая принадлежит руководителю аппарата главы ВТБ Александру Воронцову. Именно эта компания обслуживала самолеты, когда они принадлежали ВТБ.

В декабре ФБК выпустил расследования о том, что телеведущая Наиля Аскер-Заде и жена премьер-министра РФ Светлана Медведева пользуются частными самолетами, которые раньше принадлежали структурам ВТБ.

После выхода расследований пресс-служба «ВТБ Лизинга» заявила, что с 2017 года самолеты никак не связаны «ни с группой ВТБ, ни какими бы то ни было аффилироваными с ней структурами». Согласно заявлению пресс-службы, все бизнес-джеты были проданы по рыночной цене «ввиду ожидаемых повышенных санкционных рисков».