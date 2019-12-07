ВТБ продал свои бизнес-джеты два года назад, а Светлана Медведева летает за свой счет (хотя ничего не зарабатывает) В банке и в правительстве ответили на расследование Навального

Максим Змеев / Reuters / Scanpix / LETA

Бизнес-джеты, упомянутые в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о полетах журналистки Наили Аскер-заде и супруги премьер-министра Светланы Медведевой, никак не связаны «ни с группой ВТБ, ни какими бы то ни было аффилироваными с ней структурами». Об этом говорится в ответе пресс-службы «ВТБ Лизинга» за подписью гендиректора компании Дмитрия Ивантера на запрос РБК.

Все принадлежавшие «ВТБ Лизингу» самолеты бизнес-авиации, утверждается в письме, были на рыночных условиях проданы сторонним компаниям в 2017 году «ввиду ожидаемых повышенных санкционных рисков».

«„ВТБ Лизинг“ не имеет отношения к их дальнейшей эксплуатации, предоставлению в аренду и прочему», — подчеркивается в ответе Ивантера.

В начале декабря ФБК опубликовал расследование, в котором говорилось, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, предположительно, использует для перелетов бизнес-джет Bombardier Global 6000. Этот самолет ранее принадлежал структурам ВТБ, с главой которой журналистку, по неофициальным данным, связывают близкие отношения. Бизнес-джет, говорилось в расследовании, оформлен на офшорную компанию If Company Limited и формально не связан с ВТБ.

Этому же офшору, утверждает ФБК, принадлежит самолет Bombardier Global Express 5000, которым пользуется Светлана Медведева, супруга премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. 5 декабря Дмитрий Медведев в прямом эфире общался с журналистами, вопроса о самолете жены тогда не прозвучало, однако через день расследование ФБК все же прокомментировал «Ленте.ру» пресс-секретарь Медведева Олег Осипов. Он назвал расследование «опусом» и «манипулированием неподтвержденной информацией», а также заявил, что если кто-то из членов семьи главы правительства пользуется каким-то транспортом, то подобные поездки всегда оплачиваются из личных средств. Светлана Медведева, согласно декларации о доходах семьи премьера, в 2018 году ничего не заработала.

Оператором самолетов, которыми, по данным ФБК пользуются Наиля Аскер-заде и Светлана Медведева, является еще одна офшорная компания — Skyline Aviation SRL, выяснил The Bell. Эта же компания, по данным издания, обслуживает бизнес-джет Gulfstream G450, которым пользуется патриарх Кирилл. Комментариев от РПЦ по этому поводу не поступало.

Олеся Самборская