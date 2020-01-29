По делу Ивана Голунова задержаны бывшие сотрудники московской полиции. Их обвинят в фальсификации доказательств и хранении наркотиков

Иван Голунов в Басманном суде Москвы, 11 ноября 2019 года Сергей Фадеичев / ТАСС

Обновлено. СК назвал имена задержанных — Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец (Андрей Щиров не упоминается). По версии следствия, в июне 2019 года они сфабриковали доказательства виновности Ивана Голунова по делу о незаконном сбыте наркотиков, подложив запрещенные вещества в его рюкзак и квартиру. В ближайшее время всем пятерым предъявят обвинение.

По делу Ивана Голунова задержаны бывшие московские полицейские. СК сообщил о задержании пятерых экс-сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы. Официально их имена не названы, но источник ТАСС сообщил, что речь идет о бывшем главе отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрее Щирове и его бывших подчиненных Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве, Акбаре Сергалиеве и Денисе Коновалове. По данным «Коммерсанта», также задержан их коллега, еще один бывший сотрудник отдела Игорь Ляховец.

Задержанные имели прямое отношение к делу о наркотиках против Голунова и были уволены после его прекращения. Оперативники Феофанов, Уметбаев, Сергалиев, Коновалов и Ляховец участвовали в задержании журналиста, Щиров руководил ими. На фоне обвинений в фальсификации материалов Щиров заявлял, что в деле нет нестыковок и что сам он подвергается «эмоциональному прессингу» со стороны СМИ. После того, как с Голунова сняли обвинения, Щиров и сотрудники его отдела, а также руководители УВД по ЗАО и глава управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Москвы потеряли работу. Щиров, Коновалов, Феофанов и Уметбаев пытались восстановиться на службе через суд, но им было отказано в этом.

Задержанные проходят по статье о превышении полномочий (статья 286 УК РФ), но им могут предъявить и другие обвинения, пишет «Коммерсант». По данным издания, бывших полицейских могут обвинить в фальсификации доказательств (статья 303 УК РФ) и в незаконном хранении наркотиков (статья 228 УК РФ), которые нашли в рюкзаке и дома у журналиста. Кроме того, проверяется информация о том, что задержанные сфабриковали еще нескольких уголовных дел, менее резонансных. Следствие будет ходатайствовать об аресте бывших полицейских, заявили источники «Коммерсанта» и «Открытых медиа».

По словам источников «Новой газеты», директор ФСБ Александр Бортников анонсировал задержания и аресты по делу Голунова еще 21 января. Это произошло на расширенной коллегии УФСБ по Москве и Московской области, где подводились итоги 2019 года. «Коммерсант» пишет, что в задержании бывших полицейских участвовали десятки сотрудников ФСБ, главного управления собственной безопасности МВД и его столичного подразделения, а также Следственного комитета. По данным издания, санкции на обыски квартир подозреваемых были получены в Басманном суде Москвы заранее.

В материалах дела пока не уточняется, кто и зачем подбросил наркотики Голунову, рассказал источник «Коммерсанта». Сам журналист не исключал, что уголовное преследование было связано с его расследованием о похоронном бизнесе. В нем упоминались, в частности, начальник управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев. Как пишет «Новая газета», глава ФСБ Бортников, анонсируя задержания полицейских по делу Голунова, подчеркнул, что проверка не нашла доказательств причастности Дорофеева и Медоева к уголовному преследованию журналиста.

В деле фигурируют неустановленные лица, рассказал источник «Коммерсанта». Он не уточнил их роль, но отметил, что следствие рассчитывает выйти на них в том числе с помощью показаний бывших полицейских. После того, как их задержали, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову задали вопрос, поставил ли Владимир Путин задачу найти заказчиков преследования Голунова. Песков ответил, что необходимости в такой задаче нет, «Следственный комитет делает свою работу», и «пока никакого намерения и возможности вмешиваться в эту работу нет».

Иван Голунов заявил, что он рад активизации расследования. «Надеюсь, дело дойдет до суда, который даст оценку действиям всех участников событий», — заявил журналист в комментарии «Медузе».

Ольга Корелина