Мосгорсуд отказался восстановить на службе бывшего полицейского, избившего Ивана Голунова при задержании

Мосгорсуд отказался восстановить на службе бывшего оперуполномоченного Максима Уметбаева, уволенного из МВД после журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Голунов утверждал, что Уметбаев избил его при задержании.

Ранее суд вынес аналогичные решения в отношении еще троих бывших полицейских. Это глава Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы полковник Андрей Щиров, его подчиненный Денис Коновалов и бывший сотрудник этого УВД Роман Феофанов.

Baza уточняет, что Уметбаев — последний из полицейских, связанных с делом Голунова, которые через суд добивались восстановления на работе.

В задержании Ивана Голунова также участвовал Акбар Сергалиев, делом занимался следователь Игорь Лопатин. Об увольнении четырех полицейских, связанных с делом журналиста, МВД сообщило 16 июля, их фамилии не назывались.

2 декабря Басманный суд Москвы отказался удовлетворить жалобу Ивана Голунова на затягивание доследственной проверки в отношении полицейских, задержавших его. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин пообещал обжаловать эт о решение.