Суд отказался восстановить на службе оперативника, задерживавшего Ивана Голунова

Судья Мосгорсуда Михаил Казаков отказал в удовлетворении иска бывшему сотруднику УВД по ЗАО Роману Феофанову, который пытался восстановиться на службе. Об этом сообщается в карточке дела на сайте суда, причины отказа не раскрываются.

Оперуполномоченный сержант Роман Феофанов — один из полицейских, задерживавших корреспондента отдела расследований «Медузы» . Когда уголовное преследование Голунова прекратили, Феофанов вместе с некоторыми другими полицейскими был уволен.

Помимо Феофанова увольнение обжалует оперуполномоченный Максим Уметбаев (Голунов обвинил его в избиении) и начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров. Их иски ожидают рассмотрения.

Что может означать решение по Феофанову «Видимо, чего-то ждут» Интервью адвоката Сергея Бадамшина — о том, почему в деле Ивана Голунова все еще нет результатов