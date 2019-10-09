Суд отказался восстановить на службе оперативника, задерживавшего Ивана Голунова
Источник: Мосгорсуд
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Судья Мосгорсуда Михаил Казаков отказал в удовлетворении иска бывшему сотруднику УВД по ЗАО Роману Феофанову, который пытался восстановиться на службе. Об этом сообщается в карточке дела на сайте суда, причины отказа не раскрываются.
Оперуполномоченный сержант Роман Феофанов — один из полицейских, задерживавших корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова. Когда уголовное преследование Голунова прекратили, Феофанов вместе с некоторыми другими полицейскими был уволен.
Помимо Феофанова увольнение обжалует оперуполномоченный Максим Уметбаев (Голунов обвинил его в избиении) и начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров. Их иски ожидают рассмотрения.