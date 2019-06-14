Иван Голунов назвал имя оперативника, который его избил

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов назвал имя оперативника, который избил его после задержания по ложному обвинению — это Максим Уметбаев. Об этом он рассказал в интервью в программе «Осторожно, Собчак!»

ПРЯМОЙ ЭФИР Первое видеоинтервью Ивана Голунова| ОСТОРОЖНО СОБЧАК! Ксения Собчак

По словам Голунова, полицейский дважды ударил его кулаком в висок, а потом наступил ногой на грудь, когда журналист упал и лежал на земле. Согласно показаниям, это произошло в наркодиспансере, куда Голунова привезли из УВД по ЗАО Москвы для медицинского освидетельствования.

Публикации о Максиме Уметбаеве встречаются в газете «Петровка, 38» и на сайте ГУ МВД по Москве. Там он называется полицейским в третьем поколении и оперативником с «неподдельной скромностью», который «неоднократно отличался при задержаниях преступников». Он добился различных спортивных успехов, а также занял в 2015 году второе место на конкурсе «Лучший полицейский Москвы».

Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. При обыске у него нашли наркотики. Журналист утверждает, что ему их подкинули полицейские. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования Голунова из-за недоказанности его вины.