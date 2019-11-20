Суд отказался восстановить на службе полковника МВД, уволенного после задержания Ивана Голунова
Источник: Интерфакс
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Мосгорсуд отказался восстановить на службе главу Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного округа Москвы полковника Андрея Щирова, которого уволили после задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает «Интерфакс».
В октябре Мосгорсуд отказался восстановить на службе бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, одного из полицейских, задерживавших Голунова. Увольнение также пытается обжаловать оперуполномоченный Максим Уметбаев, которого Голунов обвинил в избиении.
В задержании Голунова участвовали также Акбар Сергалиев и Денис Коновалов, занимался делом следователь Игорь Лопатин. Об увольнении четырех сотрудников, связанных с делом журналиста, МВД сообщило 16 июля, их фамилии не назывались.