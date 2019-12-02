Суд отклонил жалобу Ивана Голунова на бездействие следователей

Обновление: Адвокат Голунова Сергей Бадамшин пообещал обжаловать решение суда.

Басманный суд Москвы отказался удовлетворить жалобу журналиста «Медузы» Ивана Голунова на затягивание проверки в отношении полицейских, проводивших его . Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе заседания представитель прокуратуры выступила против того, чтобы удовлетворять жалобу. Она отметила, что документы следствия доказывают, что «дело рассматривается своевременно».

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин ранее подал в суд жалобу на бездействие следователя в связи с расследованием действий полицейских, задержавших журналиста. В отношении них так и не возбудили уголовное дело. Адвокат просил обязать СК устранить нарушения.