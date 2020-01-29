По делу Ивана Голунова задержали пятерых бывших сотрудников УВД по ЗАО

В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, проходящие по делу о фальсификации материалов в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает Baza. Иван Голунов подтвердил эту информацию, но не сообщил подробностей.

Следственный комитет подтвердил задержание пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. Их допрашивают в СК.

Источник ТАСС сообщил, что задержаны бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, а также бывшие оперативники Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов. Следствие будет ходатайствовать об их аресте, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источник.

В задержании Ивана Голунова в июне 2019 года кроме упомянутых оперативников участвовал Игорь Ляховец. Делом занимался следователь УВД по ЗАО Игорь Лопатин.

В отношении полицейских, проводивших задержание Голунова, ранее возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Голунов признан потерпевшим по делу.