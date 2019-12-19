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Сколько времени потребовалось, чтобы завести дело на полицейских, задерживавших Голунова
11:41, 19 декабря 2019
Источник: Meduza
Президент России Владимир Путин
объявил
на большой ежегодной пресс-конференции, что в отношении полицейских, участвовавших в задержании спецкора «Медузы» Ивана Голунова, возбудили уголовное дело. Как сообщил адвокат Голунова Сергей Бадамшин, дело завели 18 декабря, то есть спустя полгода после
освобождения
журналиста.
Фото в анонсе: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA
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