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Сколько времени потребовалось, чтобы завести дело на полицейских, задерживавших Голунова

Источник: Meduza
Президент России Владимир Путин <a href="https://meduza.io/news/2019/12/19/putin-zayavil-ob-ugolovnyh-delah-protiv-politseyskih-zaderzhivavshih-ivana-golunova" target="_blank">объявил</a> на большой ежегодной пресс-конференции, что в отношении полицейских, участвовавших в задержании спецкора «Медузы» Ивана Голунова, возбудили уголовное дело. Как сообщил адвокат Голунова Сергей Бадамшин, дело завели 18 декабря, то есть спустя полгода после <a href="https://meduza.io/video/2019/06/11/vanya-vanya-vanya-ura-zhurnalist-meduzy-ivan-golunov-svoboden" target="_blank">освобождения</a> журналиста.
Президент России Владимир Путин объявил на большой ежегодной пресс-конференции, что в отношении полицейских, участвовавших в задержании спецкора «Медузы» Ивана Голунова, возбудили уголовное дело. Как сообщил адвокат Голунова Сергей Бадамшин, дело завели 18 декабря, то есть спустя полгода после освобождения журналиста.

Фото в анонсе: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA