Путин заявил об уголовных делах против полицейских, задерживавших Ивана Голунова

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции с журналистами объявил о том, что против сотрудников МВД, спецкора «Медузы» Ивана Голунова, возбуждены уголовные дела.

«От работы отстранены пять человек. Они все уволены из органов. Против них всех возбуждены уголовные дела», — сказал он.

Президент добавил, что у него нет информации о заказчиках преступления.

Отвечая на вопрос журналистки «Интерфакса» о необходимости «перетряхнуть и почистить» правоохранительные органы в связи с делом Голунова, Путин заявил: «Мы уже это проходили. Лучше никаких чисток не проводить».

Недавно на заседании СПЧ Путина уже спрашивали о ходе расследования дела Голунова — тогда он ничего не ответил.

Обновлено. Уголовное дело против полицейских было возбуждено 18 декабря. Об этом адвокату Голунова Сергею Бадамшину заявил следователь СК. «Несколько недель назад Следственный комитет утверждал, что не видит оснований даже для регистрации заявления о преступлении», — сказал Бадамшин «Медузе». 11 декабря Иван Голунов сам подал в ФСБ заявление на задерживавших его полицейских.

В задержании Ивана Голунова участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов, находившиеся в подчинении главы Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы полковника Андрея Щирова. Занимался делом следователь Игорь Лопатин.

Московский суд в начале декабря отказался восстановить на службе Уметбаева, Коновалова, Феофанова и Щирова.