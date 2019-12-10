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На заседании СПЧ Путину задали вопрос о деле Ивана Голунова. Он ничего не ответил
1 минута
16:08, 10 декабря 2019
Владимир Путин 10 декабря принял участие в заседании Совета по правам человека при президенте РФ. Член СПЧ, журналистка RT Екатерина Винокурова, в частности, попросила президента взять расследование дела полицейских, подбросивших наркотики Ивану Голунову, под личный контроль. Путин сначала переспросил, о чем идет речь, а затем развернуто ответил на все остальные вопросы Винокуровой, кроме вопроса о деле Голунова.
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