Песков пытается отнять у Путина право на модерацию дискуссией. Агентство «Спутник» из Эстонии, над которым «издеваются» в стране.

Представительница «Спутника» рассказывает об «экономической блокаде» работы агентства и преследовании сотрудников агентства — их в том числе заставляют разорвать трудовые отношения с МИА «Россия сегодня». Вопрос: что может сделать российское государство для российских журналистов, которые «борются с цензурой на Западе».