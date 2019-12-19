Ежегодная большая пресс-конференция Путина Как президент отвечал на вопросы — и какими они были
Что: Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. На посту президента Путин отвечал в прямом эфире на вопросы журналистов в 15-й раз.
Какие вопросы задали, а какие нет:
— О «московском деле» нет ❌
— Об отстранении России от Олимпиады: да ✅
— О деле Голунова: да ✅
— О массовых увольнениях врачей: да ✅ (но ответа не было)
— О мусорных бунтах: да ✅
— О признании любого человека иноагентом: да ✅
— О законе о домашнем насилии: да ✅
— Об импичменте Трампа: да ✅
Пресс-конференция Путина в одном абзаце.
Спасибо, что были с нами эти четыре часа. До встречи через год!
Спасибо, что читали нас. Я Путину перечить не буду — раз «С Новым годом!», то «С Новым годом!». Пойду, съем мандаринку.
Как-то неожиданно все закончилось
Из всего, что мы ожидали, не прозвучал только вопрос про «московское дело». Ну, и «Парламентская газета» не смогла уточнить, кто будет машинистом первого состава, который проедет по Крымскому мосту.
Вот и все! Путин как-то очень резко закончил конференцию, сказал «С новым годом!» и ушел
Вопрос межнациональных отношений в нашей стране относятся к разряду наиболее важных. Жизнь сложна и многообразна, у нас сложно устроенная страна.
Далее Путин вспоминает о конфликте на Кавказе в 1990-х, а потом переходит к тому, что украинскую идентичность сформировал польский граф Потоцкий.
«Каждый человек в России должен чувствовать, что это его дом и другого у него нет».
Путин выбирает табличку «Национальный вопрос».
Это шеф-редактор Первого российского национального канала. Спрашивает и правда о межнациональных отношениях. А мы уже надеялись
Путин: по второму направлению, медицина. Там все стремится к нулю, но это высокая медицина, а это один из приоритетов РФ. Эту работу надо поприветствовать.
Путин: вы упомянули одну женщину, вторую. Упомянули их личные доли, объем бизнеса. Просто обозначили факт. Когда вы покопаетесь в этом, вы поймете, какой там бизнес, есть ли он там, кому он принадлежит, кто там помогает. «Иннопрактика» [Тихоновой] — инициатива ректора МГУ, связано это с желанием наших вузов сочетать возможности нашей науки и образования с реальными потребностями наших производителей и выгодополучателей внутри российской экономики. Мы очень часто закупаем за границей то, что можем производить сами.
«Иннопрактика» посвящена именно этому, в этом ее смысл. Применительно к МГУ главным образом. Там очень много талантливых людей, но надо, чтобы их инновации были известны нашему бизнесу. И дай им бог успеха, чтобы они добились там результатов.
«Семья» от корреспондента Русской службы «Би-би-си» — о младшей дочери Катериной Тихоновой. Путин раньше говорил, что его дети бизнесом не занимается, но за прошлый год компании, в которых работают Тихонова и старшая дочь Путина, много заработали. Их начали активно показывать по телевизору. «Когда вы признаете, что они ваши дети? Когда они станут открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?»
Путин продолжает выбирать по плакатам. На очереди — девушка «Семья».
Вопрос от журналистки из Алтая. Про единственную школу, где учат алтайский язык, просит ее сохранить.
«Обещаю, мы это сделаем»
Два «последних вопроса» закончились, в зале шум и гам, вопросы продолжаются!
Присоединяемся!
Теперь Путин просит дать микрофон журналистке с табличкой «Пенсии».
Газета «Молодой ленинец», Пенза: Пенсионеры переживают, индексация выше уровня инфляции прописана только до 2024 года, а что будет дальше? Не придется ли снова повышать пенсионный возраст?
Путин: никаких повышений возраста не предвидится и не обсуждается. А то, что было сделано, действующих пенсионеров никак не затронуло — только поможет государству быстрее повышать им пенсии. И после 2024 года индексации безусловно будут продолжаться.
Девушка спрашивает про День народного единства — «наши предки ценой своей жизни оставили нам то, что мы имеем». Приглашает Путина на концерт «Мы едины» в следующем году.
Поддерживает ли Путин такие инициативы молодежи (какие именно, не уточняется)? Путин: Конечно поддерживает. В всех областях.
О возможности визита — «вот туда, пожалуйста». Кажется, в сторону Пескова.
Путин снова сам ищет журналиста, на чей вопрос ответить. Останавливается на табличке «Страна волонтеров».
4 часа! Песков предлагает задать два последних вопроса.
Песков пытается отнять у Путина право на модерацию дискуссией. Агентство «Спутник» из Эстонии, над которым «издеваются» в стране.
Представительница «Спутника» рассказывает об «экономической блокаде» работы агентства и преследовании сотрудников агентства — их в том числе заставляют разорвать трудовые отношения с МИА «Россия сегодня». Вопрос: что может сделать российское государство для российских журналистов, которые «борются с цензурой на Западе».
Путин: к сожалению, мы можем сделать немного. Вы делаете многое, то, что вы сказали, не может пройти незамеченно. Когда я слышу такое, они меня удивляют, нас постоянно пытаются обвинить в смертных грехах, в том числе давлении на независимые СМИ. А сами делают все то же самое, в чем нас обвиняют, это удивительный цинизм. Но принятие мер на государственном уровне, связанное с ограничениями, будет мало эффективным. Это лить воду на мельницу тех, кто хочет растаскивать наши страны, наши народы. Как бы ни было неприятно, надо добиваться возможности работать в этих странах, которые боятся правды, которую вы несете. Иначе нельзя понять, почему препятствуют вашей деятельности — видимо, боятся вашего влияния на умы людей. А мы будем делать все, чтобы поддержать вас так, чтобы не повредить межгосударственным отношениям.
Вопрос от Владимира Владимировича Шахиджаняна. Напоминает про книгу «1001 вопрос про это», преподавание на факультет журналистики и «Соло на клавиатуре» — пособие по обучению печать вслепую.
У Шахиджаняна не вопрос — а предложение поддержать его программу по обучению печати вслепую.
Также Шахиджанян скромно напоминает, что он написал книгу про отказ от курения.
«Я пытался с Вероникой… (Скворцовой — главой Минздрава)» «Что вы пытались?» «Встретиться!»
Что это было — непонятно, но все оживились.
Путин: с точки зрения возможности управления, ответственности за страну, эти требования не могут отличаться по гендерным признакам. Требования одинаковые: компетентность, порядочность. Женщина, тем не менее, привносит в политику женское начало, меньше агрессии. Безусловно, это будет востребовано.
Уже 4 часа идет пресс-конференция, а вопрос про машиниста исторического состава на Крымском мосту так и нет :(
«Женский вопрос», — говорит Путин. Представительница Евразийского женского сообщества рассказывает про множество женских форумов, показывающих большую женскую созидательную силу. Женщина созидает экономику, проводит много социальных проектов и инициатив. Женщины созидают мир, устанавливают коммуникацию, чтобы мужчинам было проще проводить политику.
Вопрос: вы, как стратег, политик, невероятный человек, видите ли на должности президента России женщину?
«Девушка в желтой кофточке» оказывается журналисткой из Екатеринбурга с вопросом о второй линии метро.
Не сомневаюсь, что такой вид транспорта будет очень востребован. «Нужно хорошо поработать с властями на этот счет, поработаем».
Песков почти перестал модерировать общение — теперь Путин сам указывает на журналистов, на чьи вопросы хочет ответить. Сейчас обратил внимание на девушку с плакатом «Я ❤️ Путина»
Из зала кричат: «евреи»
— Сейчас дойдем до евреев, — отвечает Путин.
Путин обратил внимание на табличку «Герои Беларуси». Встал представитель газеты «Сельмашевец», Гомель — поговорил с Путиным про торговлю сельхозтехникой, поблагодарил за орден Жукова для своего дедушки, позвал в гости и передал ему книгу. Никакого содержательного вопроса за пять минут так и не прозвучало.
ГТРК «Самара» про мосты. В прямом и переносном смысле. В частности построенном в Китай.
Строить мосты, особенно в Китай, нужно и важно. Примерно так Путин отвечает на вопрос из Самары. Почем Самара спрашивает про торговые связи с Китаем, мы не очень поняли.
Путин: Бесчинства, если они встречаются, должны быть устранены — не только в Краснодарском крае, везде. Про дома ветеранов мне ничего не известно, я в градостроительные вопросы не вмешиваюсь, но я поговорю об этом с губернатором края. И по школе с ним поговорю.
Бесчинства в Сочи можно и нужно прекратить в ближайшее время, тем более в отношении ветеранов и тем более перед 75-летием Победы. Нового мэра Сочи обязательно сориентируем.
Главный редактор газеты «Президент»: газета провела расследование о положении ветеранов ВОВ в Краснодарском крае. Вывод: специальные дома для ветеранов в крае и в Сочи превращены в трущобы или ночлежки, ветераны там живут как бездомные. Региональные власти запустили эти объекты, заселяют туда посторонних людей и зарабатывают на этом. Ветераны страдают от этого.
Также в Краснодарском крае закрыта уникальная школа Щетинина, которую поддерживал Путин, одна из лучших по патриотическому воспитанию. «Не пора ли положить конец всем бесчинствам краснодарских чиновников, навести порядок?»
Чем меньше времени остается до конца пресс-конференции, тем активнее журналисты кричат с мест, надеясь, что их вопрос услышат.
О ситуации в Красноярске. Мы не оставим этот вопрос, мы будем по нему в ближайшие годы работать.
В Сибири и других регионах экологическая ситуация далека от благополучия. Пожаров было много, в том числе в местах, где тушить их сложно — 600 километров лететь, а дым тянет к крупным городам.
Нужно следить, чтобы «черные лесорубы» и другие граждане не провоцировали пожары, нужно улучшать лесоохрану. Но вообще все еще и с изменениями климата связано.
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анекдотов рассказал Путин за первые 3,5 часа пресс-конференции
Не знаю, что там с реновацией и реставрацией Боткинской больницы, но с губернатором на этот счет мы поговорим.
(Разумеется, никого Путин не оскорблял — случайно так вышло)
Журналистка с вопросом про Сибирь переходит ко второй части вопроса: говорит, что она из Петербурга и задает вопрос про старую больницу имени Боткина, в которой все плохо.
«Сибирь задыхается», так представляют журналистку, задающую следующий вопрос. В Красноярске летом люди задыхались от дыма лесных пожаров, а весь остальной год от смога. Будут ли приниматься меры, чтобы этого ада следующим летом не повторилось?
Пресс-конференция идет 3.5 часа. Прозвучали почти все вопросы из нашего списка. Кроме «московского дела». Может, Азару дадут слово?
С выделением текста выглядит динамичнее, правда?
Сельское хозяйство! Аграрный медиахолдинг «Светич». Вопрос о поддержке обновления парка сельхозтехники для крестьян. Будет ли добавлено финансирование?
Путин: Нужно активнее использовать лизинг, это достаточно гибкий инструмент, позволяющий работать производителям на собственном рынке. В некоторых отраслях работает правило «третий лишний», не буду объяснять, что это такое. Обязательно все будет продолжаться.
Джонсон все-таки победил, тоньше чувствовал настроение, похвалил Путин британского премьера.
По поводу вмешательства. Мы много раз слышали оценки от вас того, что происходит в России. Оставляем за собой право также говорить и о вас. Если вы считаете, что это вмешательство, считайте.
Что бы кто обо мне не говорил — не имеет никакого значения по сравнению с фундаментальными задачами, в решении которых нуждается Россия. Но вы все видим и знаем.
Великобритания тоже заинтересована в налаживании сотрудничества с нами.
BBC News. Борис Джонсон называл вас тираном и даже сравнивал с Добби из книг о Гарри Поттере, а что вы думаете о нем?
Скажите, вмешивалась ли Россия во внутреннюю политику Великобритании?
Путин: По военному взаимодействию между Японией и США. Это же не мы сказали, что США договаривается с Японией о размещении ракет — это же из ваших источников прозвучало. Конечно, мы не можем это не учитывать, в том числе в контексте островов — где гарантии, что завтра там не появятся американские ракеты? Но выход мы искать можем и делаем это. У нас добрые отношения с японскими властями. Есть решение? Пока нет. Но главное, что мы хотим его найти.
Вопрос от японского агентства «Киото цусим» — про взгляд Путина на ядерную войну.
Путин: Предстоящая ядерная война? Что вы говорите?!
Журналист: Нас это очень тревожит. Вы часто говорите «Мы ответим зеркально», это очень страшно. Искать победу в ядерной войне — недопустимо и очень плохо. Я понимаю, периодически нужна модернизация вооружения, но есть понятие разумной достаточности.
И так как я представляю Японию, я должен задать еще вопрос, а то меня будут ругать. Могут ли Россия и Япония найти компромисс для взаимопонимания и подписания мирного договора?
Это не мое, это общее достижение. То, что пережил наш народ в 1990-х — это подвигом можно назвать!
С офицеров фуражки в транспорте сбивали, а сейчас мы гордимся развитием наших вооруженных сил.
Самым тяжелым событием за 20 лет во власти Путин называет теракты — Беслан и «Норд-ост». Не решен вопрос бедности, признает он.
Но в целом, если мы посмотрим на то, что представляла собой страна в начале 2000-х и сейчас — это разные страны.
Наступила ситуация внутренней стабильности, понимание, что страна будет развиваться дальше.
С экономикой тоже стало лучшее — 200 и 300% инфляция была, а сейчас чуть более 3%.
«Конституцию вы вряд ли захотите поменять, но и вас не хочется», — говорит представитель «КП».
Гамов и Путин немного поспорили, кем был Путин 20 лет назад — президентом или главой правительства. Да, давно это было, можно запутаться.
Александр Гамов из «Комсомольской правды» просит дать его газете напечатать будущую статью Путина о ситуации перед Второй мировой войной. Путин соглашается.
Путин: выход железной дороги к портам, через которые проходит Северный морской путь, должен сопоставляться с потоком товаров. Знаем, работаем.
Песков дал слово Ямалу. Два журналиста чуть не поссорились за право задать вопрос. Победила девушка: «В последнее время мало слышно про мост через Обь, а он нас сильно беспокоит. Губернатор делает все возможное, чтобы проект состоялся, но мы хотим спросить: нельзя ли подключить федеральную тяжелую артиллерию?»
Вопрос от «Рен ТВ». О росте благосостояния граждан. Говорим давно, хотелось бы уже вырости.
Путин: В последние годы наблюдали снижение реальных располагаемых доходов граждан. Это очень плохо.
Нужно решать фундаментальные вопросы экономики, а не раздавать фонды. Нужно наращивать производство. Будем над этим работать.
Путин: Не мы придумали термин «иностранный агент», его придумали в 1930-е в США. И работает прекрасно: и в отношении физических лиц, например, Марии Бутиной, ее посадили в тюрьму. Ни за что! Здрасьте-приехали. За иностранное агентство у них — до 5 лет лишения свободы! А у нас только административная ответственность.
Каждое государство пытается ограничить иностранное вмешательство во внутриполитические дела. Закон об организациях-иноагентах — об этом: если вы получаете деньги из-за рубежа и занимаетесь внутриполитической деятельностью, так и скажите. Кто оплачивает музыку, тот ее и заказывает. Просто обозначьте, чтобы люди знали об этом.
Органы, которые занимаются контролем, столкнулись с тем, что организации, которые подпадают под иностранное агентство, начали что делать? Финансирование из-за рубежа передаются физическому лицу, а он уже передает организации. Но источник-то из-за рубежа понятный. Речь только об этом.
«Ведомости»: Вы не раз говорили, что государство должно поддерживать свободу интернета. Следует ли Россия этому принципу или движется к суверенному интернету? И что вы скажете пользователям, которые опасаются подпасть под закон людях-иностранных агентах?
Путин: Свободный и суверенный интернет не противоречат друг другу. Суверенный нужен, чтобы защититься от отключения интернета извне. Смысл закона только в этом. Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать
Население должно переходить на напитки с более низким градусом, «тихие вина». Виноделие развиваем. Можно бороться без полицейских методов.
«Башинформ», Уфа. Вопрос о борьбе с пьянством, что нужно делать, «чтобы победить это зло».
Путин: Антиалкогольная кампания у нас ведется. Есть результаты. Употребление алкоголя в России на душу населения в пересчете на литры чистого спирта ниже чем в Германии.
Путин: Одно из решений — регистрация новых цен на препараты при проведении аукционов. Решение принято, оно должно быть реализовано в ближайшее время.
По редким болезням — мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства, их надо регистрировать. Но надо не забывать и о развитии собственной фармакологической промышленности. Мы экспортируем лекарства в 90 стран мира, раньше такого не было. Раз мы их экспортируем, значит их качество — мирового уровня.
Вопрос от RT: У нас появился новый социальный проект, где журналисты помогают решать острые проблемы внутри России. В последнее время мы очень часто сталкиваемся с нехваткой жизненно важных препаратов. Минздрав не может договориться по ценам, но успокаивает население, мол, есть аналоги. Но аналоги часто уступают по качеству, и люди в отчаянии ищут лекарства в интернете, из-за чего сталкиваются с проблемами. Есть ли у вас для этой проблемы системное решение?
Нужно ли это делать сейчас, в спешке, накануне Нового года? Не уверен. Можно ли поменять какие-то выходные на 31-е? Можно. Но в спокойном рабочем режиме, не обижая огородников.
«Лайф-ньюз». Про выходной день 31 декабря — не пора ли уже его ввести? Жены спасибо скажут.
Путин: законопроект я не читал, но Валентина Матвиенко подробно мне о нем рассказывала. Отношение мое смешанное. Силой не заставишь любить. Раньше обращались в парткомы и требовали, чтобы они навели порядок в семье, приструнили какого-то из супругов. Давало ли это позитивный эффект? Не знаю.
Но я против любого насилия, в том числе в семье. К детям, к женщинам. Когда более сильная особь начинает качать права с помощью кулаков. Правда, за ряд правонарушений можно воспользоваться и действующими нормами — хулиганство, нанесение побоев, все это есть. Вы правы, что подавляющее большинство опрошенных за этот закон. Я не очень понимаю — они за закон или против насилия? Я тоже против насилия! Нужен ли этот закон? Давайте спокойно обсуждать, он должен пройти проверку в общественности.
«В неволе люди не размножаются»
Путин увидел табличку «домашнее насилие». Вопрос от РИА «Иван-чай»: Совет Федерации разработал законопроект [о домашнем насилии]. Подписываются под ним многодетные семьи, против — РПЦ. Вы говорили, что у нас демографическая кривая вошла в штопор…
Путин: не в штопор, это ожидаемая вещь.
Вопрос: мы должны решать демографические проблемы, но этот законопроект содержит нормы, позволяющий войти в любую цену. Да, есть некоторое количество мерзавцев, садистов. Но нам транслируют завышенные цифры. Читали ли вы текст закона? Это последний гвоздь в крышку гроба нашей демографии?
В целом нужно настраивать работу по детской медицине и выводить ее на должный уровень.
Почему-то вместо ответа о лечении детей, Путин развернуто рассказывает о том, как улучшить демографическую ситуацию.
«Мужчины детей не рожают, а женщины — рожают», — зачем-то говорит Путин. Нужно повышать коэффициент рождаемости, наметили для этого целую систему мер.
Российское здравоохранение и так бесплатное, напоминает Путин.
Неловко получилось
Крымские медиа. Ждут на открытие железнодорожного моста. Но вопрос не про это — а про лечение детей.
«Возможно ли сделать так, чтобы российских детей лечили бесплатно, без квот и прочего?»
Песков вспомнил про НТВ: «Уже почти отчаялся»
От НТВ вопрос задает Владимир Кондратьев — про демографию. Нужно ли восполнять упадок населения за счет мигрантов из соседних стран? Из Средней Азии?
Путин: Конечно, проще адаптироваться к российским условиям людям, уважающим русскую культуру, владеют русским языком. Это проще для белорусов, украинцев, молдован. И местное население воспринимает их более спокойно. Сложнее адаптироваться людям из Средней Азии. Там просто надо внедрять наши системы образования: курсы по русскому языку, российские школы, филиалы вузов. Тогда и приезжающие будут чувствовать себя более комфортно, и будет меньше раздражения со стороны россиян. Это же касается и внутренних мигрантов — из Чечни, Дагестана. Некоторые ведут себя так, как дома себя бы они не вели. Это тоже вызывает раздражение. Но мы не должны запрещать людям куда-то переезжать. Люди, переезжающие из одного региона в другой, должны чувствовать себя комфортно, но уважать местные обычаи.
«Никакой новой пенсионной реформы не будет», — заявляет Путин.
Агентство «Прайм». Владимир Владимирович, почему государство раз в несколько лет меняет правила пенсионного обеспечения? Ждать ли новой пенсионной реформы?
Путин: если серьезно, мы в контакте и с правительством Ливии, и с лидером ливийской национальной армии Хафтаром. На наш взгляд, самое правильное было бы — найти решение, которое позволит прекратить боевые действия и решить, кто будет руководить страной. Я обсуждал это с лидерами Германии, Франции, Турции. Надеюсь, мы найдем решения, которые будут приняты ливийским народом.
Турция, агентство Anadolu: В Ливии — кризис. Западные СМИ утверждают, что российские наемники поддерживают ливийскую национальную армию. Так ли это?
Путин: вы верите, что пишут западные СМИ? Почитайте, что они пишут о Турции, и ваше мнение изменится.
Вспоминает беспилотники «Яндекса» и КамАЗа — «накатали тысячи километров».
Разработки в сфере искусственного интеллекта — вопрос национальной безопасности, вопрос выживания российского государства
Уголовное дело против полицейских, задерживавших Ивана Голунова, было возбуждено вчера. Об этом адвокату Голунова Сергею Бадамшину заявил следователь СК.
В Сбербанке может увидеть, отвечает Путин.
«Газета.ру»: про искусственный интеллект и позицию России в гонке по развитию искусственного интеллекта. Где рядовой гражданин может увидеть применение искусственного интеллекта?
Путин перешел к закредитованности предприятий оборонки. Все стороны сейчас активно работают над тем, чтобы развязать этот узел. «Он развязываемый».
Вопрос из Ростовской области — про оборонку. Рассматриваются ли дополнительные меры государственной поддержки военно-промышленного комплекса для совершения прорыва? (мощно!)
Второй вопрос — про казаков. В следующем году пройдет всемирный конгресс казаков, приедет ли Путин?
Путин: посмотрю по графику. Про оборонку: самое главное, что ее сохранили, и развитие идет очень быстрыми темпами. Мы обновили производственную базу, и на этой базе создали новейшие системы вооружения. Как показывает практика, добились хорошего результата.
Но лучше все-таки без санкций. Всем сторонам
Санкции эффективно не работают. Евросоюз страдает. Для нас тоже есть минусы, но сельское хозяйство процветает, не было вертолетодвигательного производства — теперь есть, в сфере обороны рывок!
«Пятый канал» и «Известия» в одном флаконе. В Латвии запретили вещание «Пятого канала», когда уменьшится давление на Россию?
Вторая просьба присвоить Софье Аракчеевой, учительнице, воевавшей в партизанском отряде на Великой Отечественной, звание Героя России.
Путин: попрошу коллег посмотреть. Про Амирова — обращения поступают, я посмотрю, но есть же решение суда, и в ходе судебного следствия его правонарушения были доказаны. Вопрос о помиловании делается по другим основании. Я знаю об этом, подумаем.
Главный редактор журнала «Школа, гимназия, лицей»: Хочу подарить журнал «Огонек» за 2000-й год с моим обращением к вам.
Прошу помиловать человека, который установил в Махачкале монумент русской учительнице — Саид Амиров, мэр Махачкалы, «по многочисленным данным это был наговор».
Про Царнаевых мы предупреждали США, выдать просили и что? Устроили теракт на Бостонском марафоне. А у вас тут такие бандиты гуляют по Берлину.
Путин вновь говорит, что Хангошвили причастен к убийству 98 человек. «Террористы спокойно разгуливают по европейским столицам». А если к вам люди из сирийских лагерей боевиков приедут, вы тоже им спокойно дадите гулять?
Нужна совместная работа, она идет, но уровень пока недостаточен.
Журналист спрашивает, почему Россия не обращалась с просьбой о выдаче Зелимхана Хангошвили. Путин говорит, что запросы были, но на уровне спецслужб, а не по официальным каналам.
За его убийство задержали россиянина с паспортом на имя Вадима Соколова. Но, как утверждается в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, это вымышленное имя. По их данным, подозреваемого зовут Вадим Николаевич Красиков и он может быть причастен к нескольким заказным убийствам в России.
Der Spiegel спрашивает об убийстве в Берлине воевавшего в Чечне полевого командира Зелимхана Хангошвили.
На вопросы, чем именно недоволен Лукашенко, а также собирается ли Путин возглавить Союзное государство, ответа не было.
Вопрос из «Колымы плюс» — про дальневосточную ипотеку по ставке 2 процента. «Не случится ли так, что банки начнут ужесточать условия для невыгодных клиентов?» Уже были случаи, когда банки отказывались принимать материнский капитал.
Путин: никто не отказывается, но процедуры чрезвычайно усложнены, нужно ситуацию упрощать. Нужно расширять электронный товарооборот, чтобы банк сам смог разобраться с Пенсионным фондом по поводу материнского капитала без участия человека. А от банков сложностей быть не должно, ведь государство субсидирует эту ипотеку.
В зале снова кричат — мужчина без микрофона из Болгарии дарит Путину икону.
Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин тоже не слышал об уголовных делах:
Прошло 2 часа пресс-конференции Путина. Его уже спросили о деле Ивана Голунова, отстранении России от Олимпиады, импичменте Трампа, мусорных бунтах и массовых увольнениях врачей (последнее вскользь и без ответа). Ждем вопросы о «московском деле», домашнем насилии и объявлении любого человека иноагентом.
Огромная работа предстоит по интеграции с Белоруссией. Желание есть с обеих сторон, продвигаемся, но на что сможем выйти — пока неясно. Будем работать дальше.
Интеграция в рамках Евразийского экономического сообщества в чем то глубже, чем в союзном государстве с Белоруссией.
Газ в Белоруссию продаем за 127 долларов за тысячу кубометров. Самая низкая цена для экспорта.
Русский и белорусский народ — это почти одно и то же. Как и русский и украинский.
Начальник ☝️☝️
РБК про Союзное государство России и Белоруссии. Что не нравится Лукашенко в планах интеграции? Что там с ценами на газ? Есть слухи, что вы планируете возглавить это Союзное государство?
Иван Голунов в разговоре с «Говорит Москва»: «Вероятно, президент обладает большей информацией, нежели я. Потому что я не слышал ничего о возбуждении уголовных дел против сотрудников полиции. Более того, в последнем ответе Следственного комитета было написано, что не усматривается достаточных оснований, чтобы зарегистрировать сообщения о преступлениях, совершенных сотрудниками полиции. Вероятно, что-то поменялось».
Путин: Я не хочу бросать камни в человека, который ушел. Он конечно старался, но в этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается в вопросах, которые подлежат решению. Нынешний человек с этой ситуацией справится, тем более при поддержке федерального центра.
Иркутск, телеканал «Красная линия»: вопрос про бывшего губернатора иркутской области Сергея Левченко. «Это единственный губернатор, увеличивший бюджет в два раза, темпы развития экономики — выше мировых, и даже полпред Миняйло высоко оценил устранение последствий наводнения». Почему приняли отставку такого эффективного губернатора?
Путин: Если вы намекаете, что он представитель КПРФ, это не имеет никакого отношения. Главное, чтобы человек эффективно работал. У меня есть и другие цифры, и они красноречиво говорят о том, что в Иркутске много проблем. И не могу сказать, что Левченко совсем плохо работал, но ситуация, которая там сложилась, слишком сложная, чтобы работать не спеша.
Путин собирается написать статью о том, как Франция и Великобритания общались с Гитлером. «Читаю документы и все сразу понятно становится».
СССР — последняя страна, подписавшая с Гитлером пакт о ненападении.
Польша сама участвовала в разделе Чехословакии.
Ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — неприемлемо.
Люди историю не знают, пусть документы почитают.
Следующий вопрос от «Российской газеты». С мест кто-то кричит: «Урал!» и «Дайте денег на школы», их просят вести себя потише.
«РГ» спрашивает о предложении Европарламента отмечать День борьбы с тоталитаризмом.
«Владимир Владимирович, Урал!», — кричат из зала.
«Тише, тише», — успокаивает Путин
Путин: «самое главное не цифры и отрасли, а беспрецедентный уровень доверия между Россией и Китаем». После разрушения СССР возникла иллюзия, что может существовать однополярный мир, но сейчас это не так.
Путин рассказывает, как Китай перегоняет США, поэтому никакой однополярности быть не может — надо только укреплять связи России с Китаем.
Но Путин успел передать слово китайскому CCTV. Первый вопрос — о китайско-российских отношениях. Можно ли сказать, что они вступили в новую эпоху? Второй — про страны, проводящие политику однополярного мира. Как Россия и Китай могли бы эффективно реагировать на вызовы?
Путин успокаивает: решение ВАДА лишь рекомендация, федерации сами принимают решение о проведении ЧМ, т. ч. Ярославль, скорее всего, примет ЧМ по волейболу.
Нашел!
Песков хочет, чтобы вопрос задала «Российская газета». Но не может найти ее в зале…
Вопрос от ГТРК «Ярославия». Ярославль может пострадать от решения ВАДА об отстранении России от крупных соревнований.
Ярославль планировал принимать ЧМ по волейболу. Как же мы теперь? — спрашивает журналист.
Путин: Самое простое — разбрасывать деньги налево и направо, не думая, что будет, если цены на нефть упадут. Мы делать это не будем.
Путин: да, фонд национального благосостояния за этот год вырос практически в 2 раза. 20 процентов из него уже находятся в экономике. Из них 8% — на прямые, крупные инфраструктурные проекты, вроде строительства ЦКАД в Москве и закупок составов для РЖД.
Мы решили заморозить траты из фонда национального благосостояния до того момента, когда он достигнет 7% ВВП. Сейчас — 7,3 процента. На счета эти деньги придут только летом 2020 года, тогда можно приступить к более активному их использованию.
Путин: У нас инфляция 3,25%, очень хороший показатель.
Путин: Мы не боимся инфляции, нужно ее уменьшать. Рост инфляции означает падение реальных доходов граждан. Инфляция — повышение цен, мы не хотим повышения цен!
«Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд», говорится сейчас в Конституции.
Вопрос про фонд национального благосостояния, который растет. Нужно ли больше тратить из него, или копить? Почему мы так боимся инфляции?
«Россия-1», правый сектор, — шутит Дмитрий Песков.
Вау
В Конституции можно отменить оговорку «о двух сроках подряд».
В Конституции все так или иначе менять можно, кроме первой статьи.
РИА Новости о том, не надо ли вносить изменения в Конституцию? Вторая часть — «политическая». Не нужно ли перераспределить полномочия парламента и правительства? Есть ли в России политическая конкуренция?
Путин: Что касается Голунова, такая у него фамилия? Действительно решено засекретить материалы, так как в ходе расследования возникают вопросы об организации оперативно-разыскной деятельности. Хочу проинформировать, что от работы отстранены пять человек из МВД, они уволены, против всех них возбуждены уголовные дела. Следствие ведет СК.
Путин: Когда я только пришел в КГБ, там были ветераны службы. Некоторые разбегались, когда в здание входил старичок. Кто он был? Он приводил в исполнение приговоры в ходе «чисток». Лучше нам таких чисток не проводить. Совершенствовать работу органов, контролировать — надо, это очевидно. Во всех органах работают службы собственной безопасности. Вопрос «своих не сдаем» совершенно некорректен. Да, такое бывает, когда начальство пытается прикрыть своих, но собственная безопасность работает эффективно.
На заседании СПЧ у Путина уже спрашивали про дело Голунова. Он не ответил
Дело Ивана Голунова
«Интерфакс» — про громкие уголовные дела, вызвавшие резонанс. «Вы назвали ситуацию „беспределом“. С тех пор виновные не найдены, материалы дела засекречены, расследование ведется в отношении неустановленных лиц. Дело Голунова — отражение признаков правоохранительной системы, с которой сталкиваются все: безнаказанность и принцип „своих не сдаем“. Не пришло время перетряхнуть и почистить правоохранительные органы? Можете гарантировать, что дело Голунова не будет спущено на тормозах?»
«Пересматривать ничего не нужно, персональная ответственность уже есть, но ее можно усилить». Отвечает Путин на вопросы про нацпроекты.
«Из 38 целей, запланированных на этот год, 26 реализованы», некоторые даже с превышением.
Журналиста из Минска интересовалась у Путина по поводу общественного обсуждения изменения статьи 13.2 конституции РФ. Поискал информацию об этом.
Нашел такое: НОД собирал подписи, чтобы убрать из конституции положение, что в России не может устанавливаться государственная идеология. Обоснование: «Запрет идеологии означает, что у государства нет средств направить работу огромного госаппарата в едином направлении. Ничего не можем выстраивать долгосрочно. Только текущее латание дыр».
Они же предлагали провести расследование, чтобы установить, что СССР был развален незаконно: «С этого момента никто нам ни слова не скажет, что Крым наш незаконно. Любой народ сможет вернуться обратно в единое государство. Чем больше страна, тем больше ее мощь».
Вопрос от ТАСС (кто-то пытается выкрикивать с места, но слова ему не дают). О национальных проектах — можно ли говорить о том, что их реализация буксует, не нужно ли пересмотреть установленные цели, не нужно ли ввести персональную ответственность руководителей регионов за выполнение?
Журналистка интересуется, не надо ли провести правовую оценку действий Михаила Горбачева при разделе СССР.
Журналистка из Минска спрашивает, разумеется, об интеграции России и Белоруссии.
Путин: Это их выбор. Если кто-то не приедет в силу сегодняшних особенностей межгосударственных отношений, это будет их ошибкой. Они не проявляют уважения к людям, которые отдали жизнь за независимость их собственной родины. Это в документах нацистской Германии прописано: часть славянского населения — на работы, остальных — за Урал, на вымирание. Речь шла о сохранении русского и украинского этноса. Тем, кто считает, что надо было сдать Ленинград, хочется сказать: «Вы придурки? Вас бы никого не было»
Канал «Мир» — про празднование 75-летия Победы. Путин предложил лидерам стран СНГ приехать на празднование в Москву и провести совместные мероприятия. «Не жалеете, что в сводной колонне победителей не будет представителей всех советских республик, в том числе Украины и Грузии?»
Хотите поддержать Украину — дайте денег, а не за наш счет. Путин повторяет эту фразу дважды, говоря о планах ввести новые санкции.
Вопрос об импичменте Трампа напрямую задан не был, но Путин отдельно подчеркивает, что никаких окончательных решений не принято и непонятно, когда примут.
Путин: «Действительно есть проблемы общения с Грузией, особенно зимой. Это хорошая идея, но в практических планах министерства транспорта она отсутствует. Но она целесообразна»
Путин: На юге России несколько проектов развития инфраструктуры, они все изучаются. Я сейчас не хотел бы вникать в детали, но я знаю об этих планах, есть разные проекты связать Чечню с Краснодаром и черноморским побережьем.
Песков дает слово журналисту из Чечни.
Телеканал «Грозный», Алхазур Керимов: «Хотелось бы обметить, что Чечня динамично развиваются, это стало благодаря вашим волевым решениям, именно поэтому уровень доверия населения к вам самый высокий». Вопрос — про строительство дороги в Грузию через Чечню, который бы позволил увеличить товарообмен и упростил туристический поток.
И второй вопрос — про высокоскоростную железнодорожную магистраль от Краснодара до Грозного.
Кадырову можно было бы и Героя труда дать (за восстановление Грозного), но молодой еще — подождет.
Ахмад Кадыров погиб от рук террористов за Чечню, чеченский народ и за Россию. Это был его выбор! До сих пор не могу простить себе, что отпустил его на праздник, где его взорвали. Рамзан Кадыров ежедневно подвергает свою жизнь опасности, говорит Путин. «Под пули лезет».
Я указов о награждении Героем России просто так не подписываю.
Нужно идти вперед, развиваться активно, а не оглядываться в прошлое. Примерно так Путин отвечает, что Ленина из мавзолея выносить не будут.
Отвечая на вопрос про Ленина, Путин заявляет, что он был революционером, но не государственным деятелем. Например, именно Ленин отдал некоторые российские земли Украины. Главная претензия к Ленину и его соратникам — связали судьбу страны со своей партией. Как стала сыпаться партия, за ней посыпалась страна. Это кардинальная, фундаментальная ошибка при строительстве страны.
Второй вопрос Колесникова — про заявление Сокурова на том же заседании СПЧ. Режиссер выразил мнение о необходимости «переосмыслить звание Героя России», указав, что его, например, носят Ахмад и Рамзан Кадыровы. Путин ответил, что люди, которые «независимо от служебного положения, встали на сторону России и готовы отдать за нее жизнь», достойны звания Героя России.
Колесников вспоминает выступление Путина на заседании Совета по правам человека, где президент РФ очень жестко высказался о вожде мировой революции. Не означает ли это, что Ленина пора вынести из мавзолея?
Андрей Колесников («Коммерсант»). Вопрос про Ленина!
Следующий вопрос! Омск, Аргументы и факты, Ольга Коробова: «Вопрос о демографии, о миграции, обо всем сразу. О положении нашего Зауралья. Здорово, что сделали Дальневосточный гектар. Но из Сибири народ уезжает в безразмерные Москву и Питер. Может, туда тоже распространить двухпроцентную ипотеку?»
Путин: «Дальневосточным гектаром воспользовались немало людей. Конечно, мы видим ситуацию на Зауралье, и часть мер по поддержке демографии, по поддержке семей с третьим ребенком, будем распространять и туда. Что касается других мер — все возможно, но надо посмотреть, как [ипотека] пойдет на Дальнем Востоке, посчитать бюджетные расходы и на ясном глазу принимать решение»
Теперь Путин переходит к газовым войнам. Журналист УНИАН интересовался, собирается ли Россия выплачивать миллиарды долларов, которые Украине присудил Стокгольмский арбитраж. Решение суда Путин называется странным и переходит к описанию газопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток», через которые газ в Европу (и не только) идет в обход Украины.
Но можно договорится, чтобы все были довольны, включая Украину.
«Донбасс порожняк не гонит», — говорит Путин
Проблема Донбасса — нет желания решать в тесной связи с людьми, а не силовым способом, говорит Путин. Речь про руководство Украины, естественно.
Никаких иностранных войск на территориях Луганской и Донецкой областей, неподконтрольных Киеву, нет. Там только местные, и техника у них своя. Может там и есть наемники, но они не основа вооруженных формирований.
«Оккупационные администрации» — не оккупационные, а законные органы, сформированные по результатам выборов. Все в строгом соответствии с Минскими соглашениями, говорит Путин.
Вопрос от Романа Цимбалюка от украинского агентства УНИАН. «Когда вы примете решение о расформировании оккупационных администраций в Луганской и Донецкой областях?»
Путин уточняет, что за танки. Цимбалюк: Т-64. Путин: Ну, это советские машины.
Путин предлагает теперь дать слово журналисту с Украины. Роман Цимбалюк, УНИАН: У нас действительно нет проблем с тем, чтобы работать в России. Возможно, если бы украинские танки были на Кубани, у вас бы изменилось к нам отношение
Вот о чем говорили Путин и Зеленский на своей первой встрече в Париже.
Путин: Меня насторожило заявление Зеленского после того, как он уехал из Парижа, что можно было бы пересмотреть Минские соглашения. Но так ситуация может зайти в полный тупик. Ведь ключ соглашений — закон об особом статусе Донбасса, который должен быть добавлен в конституцию Украины. А украинские власти, кажется, этого не хотят. Это настораживает.
Путин: Характеристики своим коллегам, даже ушедшим со своих постов, никогда не даю. Только историческим личностям. «По действующим людям язык не поворачивается».
Корреспондент Первого канала благодарит Путина за то, что разъяснил Меркель и Макрону о трудностях работы российских журналистов на Украине. Следом — пачка вопросов про Украину: после саммита в Париже видит ли Путин смысл встречаться через 4 месяца снова? И какой он видит судьбу Донбасса? И что думает про президента Украины Владимира Зеленского?
Два раза за одно и то же не наказывают, подчеркивает Путин. Решение ВАДА противоречит Олимпийской хартии, считает президент РФ. Сборная должна выступать под российским флагом, мы делаем все, чтобы российский спорт был чистым. Решение носит политический оттенок.
Все это Путин и российские чиновники уже говорили.
«Это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву решение», — возвращается Путин к вопросу об отстранении России от Олимпиады.
Путин, слушая новый вопрос, вспомнил про предыдущий: решил развернуто договорить, что было выделено дополнительные 550 миллиардов рублей на медицину и все будет хорошо.
Но Путин отвечает не на вопросы про допинг и подмену базы данных, а возвращается к реформе здравоохранения.
«Матч ТВ» об отстранении россиян от Олимпиады и других крупных соревнований. Еще один вопрос их списка.
Главврачи напряглись.
Путин: Можно ли что-то сделать внутри существующей системы? Первое — избавиться от несправедливой дифференциации [между зарплатой главврачей и рядовых медиков]. Нужен единый подход по всей стране с базовой ставкой. Надо создать единый подход к стимулирующим выплатам — за количество принятых больных, за выезды. Но и этого недостаточно: вместе с ростом экономики повышать зарплаты в социальной сфере.
Путин: Зарплаты в медицине выше, чем в некоторых других социальных сферах. И рост такой, какой закладывался. Но это усредненные цифры. Надо смотреть внутрь самой отрасли. Можно просто повысить тарифы ОМС. Или внутри существующих тарифов что-то изменить. Хотя там и так 70 процентов идет на зарплаты. Значит, надо увеличить тариф. И это в конечном итоге приведет к росту инфляции. И увеличение зарплат будет съедено инфляцией.
Путин: Модель лучше не трогать. Она развивается удовлетворительными темпами, но проблемы существуют.
«Ура.ру»: Вопрос про негативные явления в медицине: очереди к врачам растягиваются на месяц, врачи массово увольняются из-за низких зарплат. Вы неоднократно проводили совещания по медицине и говорили, что все реформы должны иметь быстрый и максимально полезный эффект. Почему система все-таки остается не двигающейся? Преобразования косметические, радикальных изменений просто нет. Может, нужна другая модель управления здравоохранением?
Те, кто считают, что Россия живет за счет советского наследия, — глубоко ошибаются, говорит Путин. И переходим к следующему вопросу.
Путин напоминает, что СССР был супердержавой и за это надо благодарить предков. Но и сегодня все неплохо. 12 новых вокзалов, 45 взлетно-посадочных полос, вдвое возросло число федеральных трасс «в нормативном состоянии». Короче — и наследие СССР хорошее, и сейчас все в порядке, особенно в сельском хозяйстве.
Россия — поставщик зерна на международном рынке номер 1. В советские времени зерно за рубежом закупали, напоминает Путин.
Журналист канала ТВЦ спрашивает о новых крупных инфраструктурных проектах. Существует мнение, говорит он, что Россия сейчас живет на старом советском наследии.
Видео уже больше года, но изменилось мало что
Путин: «В крупных мировых мегаполисах, скажем, в Токио, перерабатывающие предприятия находятся прямо в черте города. Они не воняют, людям жизнь не портят. Если мы будем использовать новейшие технологии, никаких проблем не возникнет. А для этого необходим общественный контроль». Под обществом, контролирующим мусор, Путин имеет в виду Общероссийский народный фронт.
Путин: «Мы генерируем в год по стране 70 миллионов тонн бытовых отходов. Такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в СССР и России никогда не было. Мы создаем ее с нуля. Основные решения в целом приняты. Созданы федеральный и региональные операторы, принята схема территориального планирования по решению этого вопроса. Мне кажется, не хватает прямого общения с гражданами. Надо показывать, где будут перерабатываться и захораниваться отходы. Нужно избавиться от серых схем и криминала. Люди возмущаются ростом тарифов — надо объяснять, откуда взялись цифры в квитанциях».
«Почему из Петербурга возят в Ленинградскую область? Хорошо, будут вывозить к Северному Ледовитому океану, тогда тарифы еще в 10 раз вырастут»
Прошло 15 минут с начала, а один вопрос из нашего списка Путину уже задали. Неплохой результат.
Смирнов не успокаивается! После вопроса не стал садиться (Путин просил), а попросил еще и дать интервью после пресс-конференции. Путин согласен
Из зала кричат с вопросом, Дмитрий Песков просит успокоиться. Но Путин дает слово кричавшему. Виктор Смирнов, 47ньюс: В России стартовала мусорная реформа. Практически весь мусор мегаполисов идет в Ленинградскую область. Логистика страдает, и у жителей Ленобласти возникает резонный вопрос: «Почему под моими окнами растут свалки, а мусор везется из города? Можно ли поторопить Петербург?»
Путин говорит, что плоские тарифы для рейсов на Камчатку никто не отменяет. Но главное, подчеркивает он, добиться роста доходов населения (обещает вернуться к этому вопросу позднее).
«Чего нужно добиваться? Роста доходов граждан!». Золотые слова
Также журналистка интересуется, не потому ли Путин давно не прилетал на Камчатку, что билеты дорогие.
Путин отвечает, что он льготная категория. Зал вежливо хихикает.
Вопрос от Камчатки. Девушка с плакатом «Камчатка — 15 лет без вопроса». Не представилась, но спрашивает про специальные тарифы для полетов с Камчатки на Большую землю.
Уел!
«Посчитать, как современное человечество влияет на изменение мирового климата, очень сложно. Но и делать ничего нельзя». Путин вспоминает, что климат Земли менялся драматически и без вмешательства человека.
Начать пресс-конференцию с климатических проблем — Грета будет довольна!
Путин: «Как бы вывернуться из того, что вы спросили. Если взять 100 процентов, минус 30 процентов, будет 70. Если взять еще поглощающую способность наших лесов, то останется где-то 60. Будем считать, что я это имел в виду»
Валерий Санфиров, «Маяк»: «Сразу подумал, в каком [бесснежном] антураже будете записывать новогоднее обращение. Но вопрос не про елочки. Какой ущерб могут нанести России климатические изменения?» И на сколько все же сократит Россия вредные выбросы — на 25-30 процентов по Парижскому договору, или на 60 процентов, как обещал Путин?
Путин начинает с того, что пресс-конференция подводит итоги года, что удалось сделать, а что нет.
Путин вышел!
☝️Добрых традиций… ☝️
Вышел Песков и попросил всех ждать Путина.
Высоких журналистов пересадили назад. Низких — вперед. Представителей СМИ попросили выпрямить спины и перестать кривляться (телеграм-канал 360).
Пресс-конференция должна идти уже 4 минуты. Путина пока нет…
Абсолютно никто:
«МБХ Медиа»: Смотрите, Путин чипирует кита
В зале Илья Азар! Мы тоже надеемся, что Азару снова дадут задать вопрос.
«Вы чувствуете, как здесь [в зале] наэлектризована обстановка?», — спрашивает репортер «России 1» Алексей Петров. Ухх, я даже отсюда чувствую, как все рвутся первыми спросить про машиниста исторического локомотива
А-а-а-а, тоже стало интересно про исторического машиниста! Скоро узнаем, кто этот счастливчик
«Все происходит в режиме импровизации», — рассказывает ведущая «России 1» Татьяна Ремезова. Будут песни?
«Парламентская газета» собирается задать вопрос чрезвычайной важности про открытие железнодорожной части Крымского моста — «кто будет машинистом, который поведет исторический локомотив, а на обратном пути заодно прокатиться на этом поезде прямиком в историю».
Можно делать ставки на то, что этот вопрос прозвучит.
На пресс-конференцию можно прийти без плаката, если ты и так заметный
У Центра международной торговли, где скоро начнется пресс-конференция Путина, движение «Матери против политических репрессий» проводит серию одиночных пикетов. В движении участвую родные фигурантов дела «Нового величия», дела «Сети», «московского дела» и других.
Илья Барабанов из «Би-би-си» почему-то считает ненормальным вопрос «Почему Владимир Владимирович такой прекрасный». Ну не знаю, я бы послушал ответ президента!
Кто-то с экзоскелетом, а кто-то с платком. Фото журналиста КП Александра Гамова.
Доброе утро! Меня зовут Султан, и сегодня я буду помогать Лесе рассказывать о пресс-конференции Владимира Путина. Как и всегда, читайте у нас то, что невозможно смотреть.
Некоторые журналисты пришли на пресс-конференцию Путина с чемоданом с экзоскелетом. Экзоскелет пропустили, чемодан — нет, сообщает РИА Новости в телеграм-канале.
Журналисты из Екатеринбурга, например, собираются спрашивать Путина про строительство второй ветки метро. Во время протестов против строительства храма в сквере власти города говорили, что из-за протестов судьба метро под вопросом. Храм все-таки решили строить в другом месте, а вот про метро по-прежнему непонятно.
Плакаты, действительно, на этот раз поменьше, чем обычно.
До начала пресс-конференции остался час. Журналисты пока общаются в фойе.
В пресс-конференции из года в год помимо крупнейших российских и зарубежных СМИ участвуют и журналисты от региональных, местных или тематических изданий. В этом году, сообщает «Интерфакс», среди аккредитованных на пресс-конференцию журналисты таких изданий, как «Наш Филиппок», «Честное пенсионерское» и «33 страуса».
По опыту предыдущих лет можно уверенно говорить о том, что журналисты из изданий, про которые большинство зрителей услышат первый раз в жизни, получат возможность задать Путину как минимум один вопрос.
Немного цифр.
На нынешнюю пресс-конференцию аккредитованы 1895 человек. Почти на 200 человек больше, чем год назад. В прошлом году задать вопросы Путину смогли лишь 53 журналиста.
Первая большая пресс-конференция Путина длилась чуть более 1,5 часа. Все последующие — гораздо дольше. Рассчитываем на три с лишним часа.
Доброе утро! Традиционные приметы декабря — новогодние елки, очереди в магазинах за подарками и большая ежегодная пресс-конференция Путина. В этом году он отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире 15-й раз.
Меня зовут Леся, и я смотрела все большие пресс-конференции Путина.