Пятнадцатая ежегодная пресс-конференция Путина длилась четыре часа. Вы можете прочитать ее пересказ за 40 секунд

В современном демократическом обществе возможна только одна идеология — патриотизм, «в самом широком, хорошем смысле этого слова». Из Конституции можно убрать оговорку о двух президентских сроках подряд. «Снижение реальных располагаемых доходов граждан — очень плохо». Нужно добиваться роста, но «разбрасывать деньги налево и направо не будем». 31 декабря можно сделать выходным днем — не в этом году и «не обижая огородников». «Ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — неприемлемо». Главная претензия к Ленину — связал судьбу страны со своей партией, но выносить из мавзолея его тело не надо. Ахмат и Рамзан Кадыровы заслуженно получили звания Героев России. «Рамзану Кадырову можно было бы и Героя труда дать, но молодой еще — подождет». Оккупационных администраций в Донбассе нет, иностранных военных тоже нет, Киеву нужно вести диалог, «там гордые люди живут». «Донбасс порожняк не гонит». Дело Ивана Голунова расследуется — «от работы отстранены пять человек из МВД, они уволены, против всех них возбуждены уголовные дела». «Русский и белорусский народ — это почти одно и то же». Россия без Олимпиады — «несправедливое и не соответствующее здравому смыслу» решение. Модель управления здравоохранением менять не надо. «У вас тут такие бандиты гуляют по Берлину». Новой пенсионной реформы не будет. «У нас диалог или мой ответ?» «Нужен ли закон о домашнем насилии? Давайте спокойно обсуждать». В сторону закрытия интернета не движемся. В 1990-х было гораздо хуже, чем сейчас. «Вы упомянули одну женщину, вторую» (в ответ на вопрос о дочерях). «С Новым годом!»

Фото в анонсе: Алексей Дружинин / Sputnik / Reuters / Scanpix / LETA