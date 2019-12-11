Иван Голунов подал заявление в ФСБ на избивавших его сотрудников полиции

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов подал в ФСБ заявление о том, что при его били сотрудники полиции.

Как отметил сам Голунов, формально «этот факт [избиения] до сих пор неизвестен сотрудникам правоохранительных органов», и они неоднократно утверждали, что соответствующее заявление о преступлении не было зарегистрировано.

В заявлении Голунов просит зарегистрировать сообщение о преступлении — подкидывании наркотиков в его личные вещи и жилище, незаконное применение насилия и спецсредств. Действия полицейских, говорится в заявлении, подпадают под пункт «а» части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).

Спустя полгода с момента задержания Голунова до сих пор неизвестны результаты проверки полицейских, подкинувших журналисту наркотики, в отношении них так и не возбудили уголовное дело. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин подавал жалобу на бездействие следователя, но в начале декабря суд отказался удовлетворить ее.

10 декабря на встрече Владимира Путина с СПЧ журналистка Екатерина Винокурова попросила президента взять на контроль расследование дела в отношении полицейских, задерживавших Голунова. Путин вопрос проигнорировал.