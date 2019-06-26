Замглавы УВД по ЗАО Москвы подал в отставку. Его начальник был уволен после дела Ивана Голунова

Замглавы управления внутренних дел по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в управлении МВД РФ по Москве и собеседника, близкого к главку.

Сейчас Петухов в отпуске, сообщили источники РБК. Приказ о его увольнении пока не подписан.

Сотрудники УВД по ЗАО в начале июня возбудили против журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По информации РБК, глава отдела УВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Андрей Щиров, подчиненные которого задержали Голунова, отстранен от должности. Один из источников издания отметил, что Щиров «на прошлой неделе забрал с рабочего места все свои вещи».

Ранее Владимир Путин снял с должности главу УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова. Его увольнения потребовал глава МВД Владимир Колокольцев после прекращения уголовного преследования Голунова. Президент также уволил начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.