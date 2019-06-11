Из ГУ МВД по Москве уволят главу управления по борьбе с наркотиками

Глава МВД России Владимир Колокольцев будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.

Колокольцев также заявил, что правомерность действий полицейских, задерживавших корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, проверит Следственный комитет. На время проверки участвовавшие в деле сотрудники отстранены от работы.

Ранее Колокольцев заявил о прекращении дела Голунова в связи с недоказанностью вины.