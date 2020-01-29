Бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками УВД ЗАО Москвы получил статус свидетеля по делу Голунова

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного административного округа Москвы Андрей Щиров имеет в деле о неправомерном преследовании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова статус свидетеля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Щиров был допрошен следователем и дал показания. В частности, он утверждает, что не знал о действиях своих подчиненных во время задержания Голунова в минувшем июне», — сказал собеседник агентства.

Утром 29 января СК сообщил о задержании пятерых сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы, участвовавших в задержании Голунова. Ведомство установило, что они незаконно приобрели и хранили наркотики, которые были подкинуты корреспонденту «Медузы». В ближайшее время ожидается предъявление им официальных обвинений.