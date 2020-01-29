СК: полицейские, задержавшие Ивана Голунова, незаконно приобрели и хранили наркотики

Следственный комитет в ближайшее время предъявит официальные обвинения бывшим сотрудникам полиции, незаконно задержавшим корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

В ведомстве отметили, что наркотики, подброшенные Голунову, приобретались и хранились полицейскими незаконно.

СК также официально назвал фамилии полицейских, проходящих по делу — это бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

В пресс-релизе ведомства не упоминается бывший глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, о задержании которого вместе с другими подозреваемыми сообщали СМИ утром 29 января.