Иран признал, что случайно сбил украинский «боинг». Главное

Ahmad Halabisaz / Xinhua / SIPA / Scanpix / LETA

Военные Ирана заявили утром 11 января, что непреднамеренно сбили ракетой ПВО самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), . В заявлении генштаба вооруженных сил Ирана, которое цитирует IRNA, говорится, что самолет МАУ был сбит случайно в результате человеческой ошибки. Военные отметили, что авиакатастрофа произошла на фоне обострения отношений Ирана и США: после того, как иранские военные атаковали две американские военные базы в Ираке, значительно выросло число полетов военных самолетов США. «Это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны», — сказано в заявлении. Военные подчеркнули, что самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект. Иранские военные пообещали обновить свои системы, чтобы избежать таких «ошибок» в будущем.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что авиакатастрофа произошла «во время кризиса, вызванного авантюризмом США». Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран «глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке». Рухани также сообщил, что Иран выплатит компенсации за сбитый украинский самолет. В заявлении Рухани, которое публикует IRNA, сказано, что авиакатастрофа произошла, когда иранские военные находились в состоянии боевой готовности из-за угроз, поступавших со стороны США после иранского генерала Касема Сулеймани.

Иран продолжит расследование «непростительной ошибки», которая привела к катастрофе, виновных привлекут к ответственности, заявил президент Ирана Хасан Рухани. Виновные предстанут перед военным трибуналом. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в тоже время потребовал, чтобы результаты расследования крушения самолета были опубликованы.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы Иран полностью признал вину. «Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», — сказал Зеленский. Он выразил надежду, что расследование авиакатастрофы будет вестись «без искусственных задержек и препятствий».

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что заявление Ирана подтвердило версию Украины о том, что в самолет попала ракета. «Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы — работу зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме», — сказал он. Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне, в свою очередь, заявил, что не сомневался в том, что «наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакатастрофы».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что настаивает на проведении полного и тщательного расследования катастрофы. «Мы нацелены на прекращение прений, прозрачность, информационную открытость и справедливость для семей и близких жертв», — сказал Трюдо. Он ждет полного сотрудничества со стороны властей Ирана.

Первоначально Иран отрицал, что сбил самолет, в то же время США, Канада и Великобритания утверждали, что лайнер мог упасть из-за ракетного удара. Иранские власти после крушения заявили, что «боинг» разбился из-за возгорания одного из двигателей. 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что, по данным канадской разведки, самолет был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». Об этом же заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 10 января глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил, что США считают вероятным то, что Иран сбил украинский лайнер. После крушения «боинга» появилось видео, на котором, как утверждалось, запечатлен момент попадания ракеты в самолет. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что лайнер могли сбить одной или двумя ракетами, выпущенными из зенитного ракетного комплекса «Тор».

Александр Бакланов