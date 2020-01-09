В Пентагоне считают, что Иран случайно сбил украинский «боинг» зенитной ракетой

Обновление. В Организации гражданской авиации Ирана отрицают, что украинский самолет был сбит иранской ракетой. «Если бы ракета или ракетный снаряд поразили самолет, то он бы свободно падал», — сказал CNN глава организации Али Абедзаде.

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», потерпевший , предположительно, был сбит ракетой, выпущенной из созданного в СССР зенитного ракетного комплекса «Тор». Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, а также в разведывательных службах США и Ирака.

Источники издания в Пентагоне и разведке США считают, что ракета была выпущена случайно.

CBS News сообщает, что, по мнению американских чиновников, украинский «боинг» сбит иранскими средствами ПВО. США зарегистрировали сигнал включения иранского радара, а также зафиксировали две вспышки пуска ракет, вероятно, ЗРК «Тор», после чего последовала инфракрасная вспышка от взрыва.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на многочисленные источники, что власти США все больше считают, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. Эта версия основана на анализе данных спутников, радаров и электронных данных, которые собирают американские разведчики. Версию крушения самолета из-за иранской ракеты также высказали источники Associated Press.

Компания IHS Markit также сообщила, что самолет мог быть сбит ракетой ЗРК «Тор». Аналитики компании сделали такой вывод, изучив фотографии, предположительно снятые на месте крушения «боинга».

Ранее 9 января агентство Reuters сообщило, что спецслужбы США, Канады и неназванной европейской страны предполагают, что самолет разбился из-за технической неисправности. После публикации американских СМИ источники CNN в европейских службах безопасности сказали, что версия о том, что самолет был сбит по ошибке, «вероятна».

Совет национальной безопасности Украины рассматривает в качестве основных версий крушения украинского «боинга» поражение зенитной ракетой, теракт и взрыв двигателя по техническим причинам.