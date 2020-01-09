Самолет загорелся в воздухе, пилоты пытались вернуть его в аэропорт Иран обнародовал первые результаты расследования катастрофы украинского «боинга»

Место крушения самолет «Международных авиалиний Украины» в Иране. 8 января 2020 года Rouzbeh Fouladi / ZUMA / Scanpix / LETA

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчет о расследовании украинского «боинга». В нем говорится, что перед исчезновением с радаров самолет находился на высоте около 2500 метров. Иранские специалисты считают, что на борту возникли технические неполадки. Пилоты не сообщали о нештатной ситуации, но, судя по траектории полета, пытались вернуть лайнер в аэропорт вылета. Очевидцы крушения сообщили, что еще в воздухе фюзеляж самолета охватил огонь, а после падения лайнер взорвался.

Ранее власти Ирана назвали причиной крушения лайнера возгорание двигателя. Они отвергли предположение иорданского издания Al-Hadath о том, что лайнер могли случайно сбить одной из ракет, которые Иран в ночь катастрофы выпустил по военных базам США в Ираке в качестве мести за генерала Касема Сулеймани. Источники Reuters в спецслужбах западных стран тоже считают, что к гибели «боинга» привела техническая неисправность. Собеседник агентства в спецслужбах Канады сообщил о свидетельствах перегрева одного из двигателей лайнера.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отказался от своих слов о том, что «черные ящики» не будут отправлять за рубеж. По словам Абедзаде, журналисты, которые процитировали его заявление о том, что Иран не отдаст бортовые самописцы США и расшифрует их сам, ошиблись. Абедзаде добавил, что информация о катастрофе была предоставлена Украине (как стране регистрации самолета), США (как стране-производителю лайнера), а также Швеции и Канаде (как странам, чьи ). Кроме того, Украину привлекли к расследованию катастрофы.

9 января на Украине объявлен днем траура по погибшим при крушении «боинга». Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе (на борту самолета находились 11 украинцев) и пообещал провести «детальное и независимое» расследование причин крушения «боинга». До его завершения Зеленский также призвал воздержаться от «манипуляций, спекуляций и теорий заговора» относительно причин катастрофы.

Обращение Зеленского в связи с крушением «боинга» в Иране Meduza

Ольга Корелина