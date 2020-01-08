Найдены «черные ящики» разбившегося в Иране украинского самолета

Найдены оба «черных ящика» украинского самолета, потерпевшего крушение возле Тегерана. Об этом сообщило агентство FARS со ссылкой на управление гражданской авиации Ирана.

По данным ведомства, один из «черных ящиков» находится в хорошем состоянии.

Управление гражданской авиации Ирана объявило о начале расследования авиакатастрофы. Генпрокуратура Украины также начала расследование — по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей.

Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. На борту находились, по разным данным, от 176 до 179 человек. Все они погибли. Иранские власти назвали причиной крушения возгорание двигателя лайнера.

В ночь катастрофы украинского самолета Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. Это было сделано в качестве ответа на генерала Касема Сулеймани.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку «пощечиной» США. Иранское телевидение сообщило о гибели 80 американцев при ударе. Власти США заявили, что в результате атаки никто не пострадал.