На Украине объявили день траура по погибшим при авиакатастрофе в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января днем траура в связи с катастрофой самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

В день траура на зданиях государственных учреждений и предприятий будут приспущены флаги Украины. Также будут отменены развлекательные мероприятия и изменены программы теле- и радиопередач.

Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. По данным украинских властей, на борту находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Власти Ирана назвали причиной крушения возгорание двигателя лайнера.

Украинский самолет разбился в ночь ракетного удара Ирана по американским военным базам в Ираке. Это стало поводом для предположения о том, что лайнер мог быть сбит ракетой. Власти Ирана отвергли эту версию.

После катастрофы «Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран. Об отмене рейсов на Ближний Восток и приостановке полетов над Ираном также сообщили другие авиакомпании.