Reuters: западные спецслужбы считают причиной авиакатастрофы в Иране техническую неисправность, а не попадание ракеты

Спецслужбы западных стран предполагают, что причиной крушения украинского лайнера в Иране стала техническая неисправность, а не попадание ракеты. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пять источников в спецслужбах США, Канады и неназванной европейской страны.

Имеются свидетельства перегрева одного из двигателей лайнера, уточнил собеседник агентства в канадских спецслужбах.

Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. По данным украинских властей, на борту находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

В ночь катастрофы Иран предпринял ракетную атаку на военные базы США в Ираке. Иорданское издание Al-Hadath сообщило, что лайнер могли случайно сбить ракетой. Но власти Ирана назвали причиной крушения лайнера возгорание одного из двигателей.

Посольство Украины в Тегеране сначала тоже исключило версию теракта или ракетной атаки, но позже исправило свое сообщение. Теперь в нем говорится, что официальные причины аварии установит комиссия.

«Международные авиалинии Украины» (МАУ) заявили, что потерпевший крушение самолет перед вылетом был исправен. После катастрофы МАУ приостановила полеты в Тегеран. Об отмене рейсов на Ближний Восток также сообщили другие авиакомпании.