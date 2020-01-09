Украина назвала теракт и ракетный удар среди основных версий крушения «боинга»

Совет национальной безопасности (СНБО) Украины назвал основными версиями в Тегеране поражение зенитной ракетой, теракт и взрыв двигателя по техническим причинам. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает телеграм-канал «Украина 24/7», СНБО также рассматривает столкновение лайнера с беспилотником или «другим летающим объектом».

Прибывшая в Иран украинская комиссия по крушению Boeing 737 намерена искать обломки российской ракеты ЗРК «Тор», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Reuters 9 января сообщило, что спецслужбы США, Канады и неназванной европейской страны предполагают, что причиной катастрофы стала техническая неисправность.

О технических неполадках на борту сообщили также иранские специалисты. Очевидцы крушения говорили, что самолет загорелся в воздухе и взорвался после падения.

«Международные авиалинии Украины» заявили, что потерпевший крушение самолет перед вылетом был исправен.